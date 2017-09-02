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В России у беглого Януковича родился ребенок: стали известны подробности
02.09.2017 08:55
У бывшего президента Украины Виктора Януковича в России родился сын от сожительницы Любови Полежай.
Об этом пишет "Страна.ua" со ссылкой на источники в окружении экс-президента.
Отмечается, что сыну Януковича на данный момент около трех лет. Сожительница беглого экс-президента родила его в России в 2014 году.
Также уточняется, что Полежай покинула Украину после Революции Достоинства на Майдане, находясь в положении.
Имя ребенка не называется.
Напомним, ранее беглый Янукович признался, что бросил свою жену Людмилу и живет в гражданском браке с сестрой своей кухарки Любовью Полежай. Чета Януковичей распалась после 45 лет брака, в котором были рождены двое сыновей.
Теги: Россия, Донбасс, ребенок, Янукович
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