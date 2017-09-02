В США объяснили, почему Россия так переживает из-за центра ВМС в Украине

02.09.2017 18:10

Строительство США центра Военно-морских сил в Очакове беспокоит Россию, поскольку это приближает украинскую армию к стандартам НАТО.

Об этом заявил капитан 1-го ранга военно-морских сил США, экс-начальник штаба Военной миссии связи НАТО в Москве Гарри Табах.

"Все дело во влиянии. Украинцы продолжат переходить на американские стандарты. А российская пропаганда будет "продавать" центр как базу НАТО", - отметил Табах.

По его словам, прогресс ВСУ в переходе на стандарты НАТО уже заметен.

"Знаете, я недавно был в Одессе и видел там молодых парней из Нацгвардии. То, как они остановили пьяного, как проверяли его документы, как они вели себя – это все натовские стандарты. Так наши солдаты действуют во время антитеррористических операций. Сразу виден профессионализм, дисциплина. Мне очень понравилось то, что я наблюдал. Это явно наше обучение. Россиянам это, конечно, не нравится", - подытожил Табах.

Источник: facenews.ua