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Долги за газ: причины возникновения задолженности за топливо у субсидиантов
За долги по оплате потребленного природного газа могут прекратить начисления субсидии и отключить поставку топлива в жилое помещение.
В Украине в 2017 году изменились тарифы на газ для бытовых потребителей. Стоимость топлива составляет 6,96 грн за 1 куб. м. Некоторые потребители из-за низкого уровня дохода не могут оплачивать дорогие коммунальные услуги и накапливают долги. Задолженность может появиться и у субсидиантов. Портал Domik.ua выяснил, по каким причинам мог накопиться долг за газ у потребителей, которые получают компенсацию на оплату ЖКУ.
На сайте региональных газовых компаний 104.ua сообщили, что долги могут возникнуть по следующим причинам, перечисленным ниже:
1. Задолженность была накоплена до начала отопительного сезона и не погашена в течение зимы-весны 2016-2017 гг.
2. Не оплачены начисления за май 2017 года.
3. Потребление газа в отопительный сезон превысило социальные нормы. В таком случае субсидиант оплачивает использованное топливо по действующему тарифу с учетом размера начисленной компенсации.
При наличии задолженности субсидианты должны ее оплатить в срок, указанный в квитанции. В противном случае потребители могут лишиться субсидии. Также газоснабжающая компания может прекратить поставку газа в жилое помещение.
В каких случаях не будут начислять субсидию
В 2017 году правительство приняло изменения в систему субсидирования, согласно которым потребители могут лишиться компенсации за долги. На заседании Кабмина было утверждено постановление №609. В нем указано, что при наличии двухмесячной задолженности в размере не менее 340 грн, начисление субсидий будет прекращено.
Чтобы не потерять компенсацию, потребители должны оплатить долг или оформить договор на его реструктуризацию .
Источник: domik.ua
Теги: Донбасс, газ, субсидия, долги
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