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Импорт газа в Украину вырос почти в 2 раза

03.09.2017 21:34
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Импорт газа в Украину вырос почти в 2 раза

Украина в январе-августе 2017 года увеличила импорт природного газа более чем в 1,9 раза (на 4,54 млрд куб. м) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года — до 9,37 млрд куб. м, свидетельствуют данные ПАО "Укртрансгаз".

Со стороны Словакии в январе-августе-2017 было импортировано 7,11 млрд куб. м, Венгрии — 1,47 млрд куб. м, Польши — 781,5 млн куб. м.

В августе-2017 импорт составил 1,23 млрд куб. м газа, что на 12,7% меньше, чем в августе-2016 (1,41 млрд куб. м).

Украина не импортирует природный газ по контракту с ПАО "Газпром" с 26 ноября 2015 года, закупая ресурс исключительно на своей западной границе.

Как сообщалось, Украина в 2016 году сократила импорт природного газа на 32,7% (на 5,37 млрд куб. м) по сравнению с 2015 годом — до 11,78 млрд куб. м.

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны.

Источник: delo.ua



Теги: Украина, Донбасс, импорт, газ
 
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