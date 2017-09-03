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"Я в школу не пойду!" Проблема школьного насилия и мы
Булинг одноклассников, травля тех, кто "не вписывается", отношения "стаи" и "изгоев" - это сегодня исключение или правило?
"Я сегодня в школу не пойду!"
Каждый родитель слышал такую фразу. Ответ на нее прост: щупаем лоб, температуры нет, марш учиться, лентяй. И лентяй идет в ненавистную школу. Насупленный, обиженный... испуганный? Да нет, показалось. Все дети лентяи. Вот и не хочет. Пускай привыкает, жизнь не сахар, на работе будет хуже.
Или дело все-таки в другом? Почему подростки - большинство из них - так искренне ненавидят школу?
Может быть, потому что выживание в стае пубертатных мартышек - задача не из простых?
Есть такое новомодное словечко - "булинг". Не слышали? Фильм "Чучело" помните? Это оно самое. Травля по-нашему. По-научному - выстраивание иерархии внутри коллектива путем унижения отдельных его членов.
Как дедовщина, только хуже. В армии, по крайней мере, срок службы является объективным критерием ранга. А тут - в школе, то бишь - все ровесники, у всех гормональный фон, и каждому хочется в альфа-самцы.
Нет, конечно, вашего ребенка это не касается. Он же умница. Оценки хорошие, учителя хвалят.
По данным сайта StopBullying.com.ua, 24% украинских школьников причисляют себя к жертвам булинга. Практически каждый четвертый.
Это еще не самое страшное. 44% школьников, ставших свидетелями булинга, молчат, чтобы не стать следующей жертвой травли. 67% от общего количества детей сталкивались с булингом за последние пару месяцев. 40% жертв булинга не делятся своей проблемой ни с кем.
Жутковатая картинка, правда? А теперь подумайте. Каждого четвертого ребенка травят в школе. И на одного затравленного приходится минимум двое-трое обидчиков.
Так каковы шансы, что ваш ребенок не только подвергался травле, но и участвовал в ней?
Ах, ну да, он же умница, оценки, учителя хвалят. Только против стаи не попрешь. Затравят.
К чему это приводит? Ролик с девочками из Чернигова, избивавшими свою одноклассницу, все помнят? Так вот это были цветочки.
Погуглите, какое место в мире занимает Украина по самоубийствами среди подростков. Погуглили? Стало страшно?
"Синие киты", говорите? Ну-ну. Или дети кончают с собой все-таки из-за булинга?
Все еще не страшно? А стрельбу в школе "Колумбайн" еще не забыли? И в "Вирджиния Тек"? В обоих случаях стрелки - жертвы булинга. 13 убитых в первой школе, 33 - во второй.
Ну, это, конечно же, не про нас. Это редкий случай. Убийства, самоубийства...
В конце концов, мы ведь тоже учились. И тоже дрались. Школа учит жизни. Будь сильнее, дай сдачи. А то будут презирать. Чего ты как сопляк какой-то? Жизнь, как уже было упомянуто, не сахар, готовиться к ней надо заранее. Кто сильнее - тот и прав.
С такой точкой зрения вы наверняка сталкивались - на родительском собрании, от папаши, чей жизненный опыт сформировался в колонии для несовершеннолетних - и опыт этот активно навязывается его отпрыску.
А потом мы удивляемся уровню домашнего насилия, сексуальных домогательств, "бьет - значит, любит" и прочим прелестям домостроя.
Картина мира человека формируется в течение всей его жизни. Но фундаментальные ценности закладываются именно в подростковом возрасте. А теперь представьте себе картину мира подростка, вовлеченного в травлю - в качестве жертвы или зачинщика травли (а иногда и того, и другого - иерархия в стае бывает не только линейной).
Кем он вырастет? Брутальным альфа-самцом, поколачивающим свою самку? Или альфа-сукой, лупцующей детенышей?
Булинг - про который прекрасно знают все учителя, только одни его игнорируют, а другие умело используют в своих целях - проблема куда более серьезная, чем принято думать.
Только ею у нас никто не занимается. Это в Америках всяких программы разрабатывают, тренинги проводят. А у нас - на подростков всем плевать. Вырастут как-нибудь.
Вот они и растут. Как сорная трава.
Может быть, пора эту проблему решать?
Источник: liga.net
Теги: Донбасс, школа, насилие, проблема
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