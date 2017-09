"Мы стоим перед тикающей бомбой замедленного действия". Западные СМИ об Украине

Самой громкой темой трех недель, в которые не выходили обзоры западных СМИ на "ОстроВе", стал, бесспорно, скандал с северокорейскими ракетными испытаниями. Одно из самых влиятельных в мире изданий, The New York Times, написало, что двигатели для межконтинентальных баллистических ракет, которыми Северная Корея угрожает США, попали в руки этому диктаторскому режиму из Украины. Публикация вызвала большой резонанс и многочисленные отклики и комментарии. О них мы и собираемся тут рассказать. Но сначала — выдержки из того самого текста The New York Times .

"Большой вопрос, помогают ли им украинцы сейчас"

Как писали его авторы, "успех Северной Кореи в испытании межконтинентальных баллистических ракет, которые, судя по всему, могут достичь Соединенных Штатов, стал возможен благодаря покупкам на черном рынке мощных ракетных двигателей, вероятно, с украинского завода с историческими связями с российской ракетной программой, говорится в экспертном анализе, опубликованном в понедельник, и секретному анализу американских разведывательных служб. Эти исследования могут раскрыть тайну того, как Северная Корея начала так резко продвигаться после череды феерических ракетных провалов… После этих провалов, согласно новому исследованию Майкла Эллемана, эксперта по ракетной технике в Международном институте стратегических исследований, Север за последние два года изменил проекты и поставщиков".

"Аналитики, изучавшие фотографии лидера Севера Ким Чен Ына, сделанные во время осмотра им новых ракетных двигателей, пришли к выводу, что они наследуют конструкции, приводившие ранее в движение ракетное оружие Советского Союза, — говорилось дальше в статье. — Эти двигатели были настолько мощными, что одна ракета могла запустить 10 термоядерных боеголовок через континент. Такие двигатели были связаны только с несколькими бывшими советскими государствами. Правительственные следователи и эксперты сосредоточили свое расследование на Днепре в Украине на границе с территорией, где Россия ведет вялотекущую войну, чтобы отколоть часть Украины. Во время Холодной войны этот завод делал самые смертоносные ракеты в советском арсенале, включая гигантские SS-18. Он оставался одним из главных производителей ракет для России даже после того, как Украина получила независимость".

"Однако с тех пор, как пророссийский президент Виктор Янукович был отстранен от власти в 2014 году, для государственного завода, известного как Южмаш, наступили сложные времена. Россияне прекратили модернизацию своего ядерного арсенала. Завод недозагружен, завален непогашенными счетами и охвачен низким моральным духом. Эксперты считают, что он является наиболее вероятным источником двигателей, которые в июле привели в движение два испытания межконтинентальных баллистических ракет, которые впервые дали основания предполагать, что у Северной Кореи есть дальность, а может быть — и точность, или ракетная технология, чтобы угрожать американским городам. "Есть вероятность, что эти двигатели поступили из Украины — скорее всего, незаконно, — сказал Эллеман в интервью. — Большой вопрос, сколько у них есть и помогают ли им украинцы сейчас. Я очень обеспокоен". Его вывод, добавил он, поддерживается заключением следователей от Объединенных Наций, что шесть лет назад Северная Корея пыталась украсть ракетные секреты из украинского комплекса. Двое северокорейцев были пойманы и, как говорилось в отчете ООН, информация, которую они намеревались похитить, касалась сложных "ракетных систем, жидкостных ракетных двигателей, космических объектов и систем поставки ракетного топлива". Сегодня следователи считают, что в условиях хаоса в постреволюционной Украине Пхеньян предпринял еще одну попытку".

"Как спроектированные в России двигатели под названием RD-250 попали в Северную Корею — до сих пор загадка, — отмечали в The New York Times. — Эллеман не исключил возможности, что крупный российский производитель ракет, Энергомаш, имеющий тесные связи с украинским комплексом, сыграл роль в передаче технологии двигателей RD-250 Северной Корее. По его словам, остатки двигателей RD-250 могли также храниться на складах в России".

По словам корреспондентов американского издания, "Днепр был назван самым быстросокращающимся городом в мире. Крупный завод на юго-восток от Киева, бывший некогда мотором Холодной войны, едва находит клиентов. Чиновники американской разведки отмечают, что Северная Корея десятилетиями использовала черный рынок ракетных технологий, а также выстроила собственную инфраструктуру из университетов, проектно-конструкторских центров и заводов. Она также нанимала помощников: в 1992 году служащие московского аэропорта остановили команду экспертов по ракетным технологиям от путешествия в Пхеньян. Для Северной Кореи это была только временная помеха. Она заполучила проект R-27, компактной ракеты, предназначенной для советских подводных лодок, созданной Проектно-конструкторским бюро Макеева — промышленным комплексом, расположенным в Уральских горах, который был работодателем экспертов-мошенников, задержанных в московском аэропорту. Но R-27 была сложной, а ее проект — трудным для копирования и успешного запуска Севером".

"В конечном счете Север обратился к альтернативному источнику ракетных секретов — заводу Южмаш в Украине, а также его проектно-конструкторскому бюро "Южное". Их двигатели были потенциально проще для копирования, поскольку были спроектированы не для тесных подводных лодок, а для более крупных наземных ракет. Это упрощало проектирование. Завод и проектно-конструкторское бюро стояли перед новыми экономическими потрясениями, когда в начале 2014 года Россия вторглась и аннексировала Крым, часть Украины. Отношения между двумя государствами стали ледяными и Москва отказалась от планов производства на Южмаше новых версий ракеты SS-18. В июле 2014 года Фонд международного мира Карнеги предупредил, что такое экономическое падение может оставить украинских экспертов по ракетным технологиям и ядерному оружию "без работы и раскрыть их важнейшие ноу-хау преступным режимам и распространителям ракетных технологий". Первые намеки на то, что украинский двигатель попал в руки Северной Корее появились в сентябре, когда Ким наблюдал за наземными испытаниями нового ракетного двигателя, который аналитики назвали самым крупным и самым мощным на данный момент. Немецкий аналитик Норберт Брюгге сообщил, что фотографии работающего двигателя показали сильные сходства между ним и RD-250, моделью Южмаша… На прошедшей неделе Бюллетень ученых-атомщиков опубликовал подробный анализ нового двигателя, придя также к заключению, что он был заимствован у RD-250".

"Накапливающиеся свидетельства говорят не только о новых угрозах со стороны Северной Кореи, говорят аналитики, но и о новых опасностях глобального распространения ракетных технологий, поскольку украинский завод остается в безвыходном положении в плане финансов. Сейчас он производит троллейбусы и тракторы, пытаясь в то же время заключить контракты на производство ракет, которые помогли бы ему вернуть его прошлую славу", — заключали в The New York Times.

Южмаш ни при чем

Статья американского издания в очередной раз привлекла внимание всего мира к злополучному Южмашу, который регулярно становится фигурантом международных скандалов, случающихся все как один на основе плохо проверенных заявлений отдельных западных экспертов.

Через неделю после ее выхода The New York Times опубликовал заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина, в котором, в частности, говорилось, что "производственные линии по строительству ракет этого типа в Украине были выведены из эксплуатации в 1992 году. Специальные знания такого рода невозможно унести в головах ученых-мошенников. Соответствующие инструкции содержатся в сложных руководствах, закрытых в местах повышенной безопасности и охраняемых нашими службами безопасности. Получить доступ к этим руководствам было бы технически невозможно, а любая попытка такого рода не могла бы пройти незамеченной нашим правительством".

В информационном агентстве Reuters, в свою очередь, дали понять, что выведены из эксплуатации на Южмаше уже не только линии по производству прославившихся ракетных двигателей.

"Корреспондент Reuters, посещавший Южмаш в городе Днепре на этой неделе, узнал, что его персонал с трудом сводит концы с концами, а материальная база приходит в упадок, — говорилось в его статье. — Камеры безопасности и охранники вокруг завода были заметны только на главных входах. "В настоящее время мы работаем один день в неделю", — сказал Валерий Васильев, глава профсоюза на Южмаше. Средняя зарплата составляет около $160 долларов в месяц, но даже ее не всегда платят вовремя, сказал он".

Как рассказали в Reuters, "генеральный директор Южмаша Сергей Войт в январе сообщил рабочим, что годовая выручка упала до четверти от то, что была до конфликта. Он перечислил проблемы, включая "изношенные производственные мощности, очень сложную ситуацию с кадрами… долги по зарплатам, счетам за электроэнергию и кредитам".

В то же время, "главный экономист завода Дмитрий Никон сказал Reuters, что были подписаны новые контракты с клиентами, финансовая ситуация на заводе стабилизировалась и есть планы к концу года повысить зарплаты. "У нас до сих пор есть трудности, но, тем не менее, я думаю, что самое худшее в этом кризисе уже позади", — сказал он. По словам Никона, в среднем персонал работает три дня в неделю, а не всего один, и получает в среднем около $230 долларов в месяц".

Впрочем, в еще одной статье Reuters было отмечено, что "Северная Корея, вероятно, способна произвести собственные ракетные двигатели и, как предполагает разведка, у нее нет нужды полагаться на импорт, сказали во вторник сотрудники разведки США".

Сотрудник разведки США сказал также Reuters, что "модификации RD-250… могли появиться отчасти благодаря иностранным ученым, нанятым Северной Кореей, или быть разработанными северокорейцами, получившими образование в России или где-то еще".

Исследование Международного института стратегических исследований, на которое ссылалась The New York Times, "оспаривают некоторые ведущие независимые эксперты по ядерному оружию, — продолжается статья международного информагентства. — "Оно полностью ошибочно", — утверждает Джеффри Левис, глава Восточноазиатской программы по нераспространению в Институте стратегических исследований Миддлбери в Монтерее, штат Калифорния. По словам Левиса, его исследовательская команда независимо друг от друга провела измерения на основании тех же фотографий, которые использовал в своем исследовании МИСИ (английская аббревиатура — IISS. — "ОстроВ") и уверена, что они — разных размеров. Они пришли к выводу, что двигатели для северокорейских межконтинентальных баллистических ракет, вероятно, были построены собственными силами".

"Левис также указал на сообщение казначейства США от 17 января 2016 года об американских санкциях в отношении иранских компаний за их помощь Северной Корее в разработке двигателя, который был испытан в ноябре и наиболее сильно напоминает украинский. "Как по мне, они похожи на те (RD-250s) двигатели только так, как похожи друг на друга все (ракетные) двигатели", — сказал Левис".

Ракеты для Украины

Тема поставок оружия, но уже не Украиной, а в Украину, с недавних пор зазвучала по-новому, поскольку высокопоставленные американские чиновники дали понять, что всерьез настроены их начать. Недавно это подтвердил посетивший Киев по случаю Дня независимости Украины министр обороны США Джим Мэттис. Освещавшая этот визит The New York Times писала, что "американские военные чиновники уже начали думать над тем, как и где обучать украинцев использованию ракетных систем "Джавелин". Государственный секретарь Рекс Тиллерсон — в числе чиновников, поддерживающих предоставление Украине оборонительного оружия, говорят сотрудники администрации, попросившие их не называть, поскольку они сообщали о внутренних обсуждениях".

Примечательно, что заявление Мэттиса не стало предметом бурных обсуждений в американских СМИ. Эксперты, выступавшие против этой инициативы, впрочем, еще раньше озвучили свои аргументы. На прошедшей неделе их в очередной раз повторил корреспондент все той же The New York Times.

По его мнению, "идея предоставления Украине противотанковых ракет на $50 миллионов пугающе похожа на вялые попытки Вашингтона обучать и вооружать умеренную сирийскую оппозицию. Этот план был плохо продуман и завершился поражением после того, как в 2015 году Россия резко усилила свою военную поддержку власти президента Башара аль-Асада. Интересы России в Украине намного значительнее, а ее военное превосходство прочно установлено. Напротив, силовой вес Соединенных Штатов в этом регионе близок к нулевому".

"Предложение отправить Киеву оружие также несвоевременно, — писал дальше он. — За более чем два года в Украине не происходило российского наступления или потери значительной территории в пользу России. Из всех возможных способов помочь этой стране улучшить ее вооруженные силы, выгрузка ракет для нереформированной армии едва ли выглядит разумным направлением действий. Пора помочь этой стране трансформироваться, а не играть в геополитические шашки с помощью ракет".

"Ведущие американские генералы в этом регионе, вроде командующего армией США в Европе генерала-лейтенанта Бена Ходжеса давно настаивали, что предоставление Украине оружия, особенно "Джавелинов", "не изменило бы ситуацию стратегически в положительном направлении", — продолжал корреспондент The New York Times. — Нет никаких признаков предстоящего нападения России, но, в любом случае, разница в силах двух стран настолько велика, что ни один здравомыслящий аналитик не станет утверждать, будто несколько ручных противотанковых ракет могли бы это соотношение изменить. По сути этого конфликта, есть мало шансов истощить Россию в Украине. "Джавелины" — это также дорогой и непрактичный выбор для страны с крупной армией, у которой уже есть противотанковые ракеты и которая производит их сама. За $50 миллионов, на которые хватит оснастить "Джавелинами" только малую часть вооруженных сил Украины, Киев мог бы получить намного большее количество сопоставимого оружия из других стран, или произвести больше у себя".

"Инициатива поставить Украине ракеты "Джавелин" является на самом деле политическим решением, которое может превратить конфликт между Россией и Украиной в опосредованную войну между Соединенными Штатами и Россией. Украинцы могут по понятным причинам мечтать о присоединении Вашингтона к конфликту, но американским политикам следует помнить, что их долг состоит в соблюдении интересов их собственного государства. Вашингтону стоит сосредоточить внимание на союзниках в рамках НАТО", — настаивал он.

"Бомба замедленного действия"

К слову о войне в Украине. Министр иностранных дел Австрии и глава ОБСЕ Себастьян Курц в статье для Die Presse написал об угрожающей востоку Украины экологической катастрофе, на грани которой мы находимся все время, пока в регионе продолжаются боевые действия.

Как отметил Курц, "один из центров тяжелой промышленности в Европе стал местом продолжительных боевых действий. Критически важная инфраструктура регулярно подвергается обстрелам, резервуары с хлором, химические заводы, мощности по выплавке металла, хранилища вредных веществ и угольные шахты подвергаются опасности серьезных повреждений с соответствующими серьезными последствиями для окружающей среды в регионе. Мы стоим перед тикающей бомбой замедленного действия".

"Так как воюющие стороны противостоят друг другу непосредственно, происшествие на территории одной из сторон конфликта будет иметь последствия и для другой, и наоборот, — подчеркнул он. — Так было, кроме прочего, в этом году со зданием Донецкой фильтровальной станции с семью тоннами газообразного хлора, пораженной минометным огнем. Нет необходимости описывать последствия взрыва этого резервуара, который привел бы к неизбежной катастрофе".

Исторические баталии

Заметные события произошли за последние недели также на фронте историческом. "Война памятников" между Украиной и Польшей привела к тому, что, как написала Rzeczpospolita, "украинская организация, которая в августе пригласила Институт национальной памяти на поиски останков польских легионеров в Костюхновке, получила от украинских властей запрет на сотрудничество с поляками, сообщил начальник кресового отдела в Бюро поисков и идентификации ИНП Леон Попек".

Как поясняли в польском издании, "12-19 августа эксперты ИНП приняли участие в археологическом поиске захоронений польских легионеров, кроме прочего, в Костюхновке в Украине. Присоединиться к работам, организатором которых является Chorągiew Łódzka ZHP (организация скаутов. — "ОстроВ"), специалистов ИНП пригласила украинская организация "Волинські старожитності"".

"Леон Попек обратил внимание на дефицит исследований, касающихся мест памяти на востоке, а поляки никогда не имели возможности почтить жертвы тамошних событий, — продолжала Rz. — Он добавил, что с годами уходят свидетели тех событий, располагающие необходимыми исследователям знаниями. "Через несколько лет некому будет показать нам те места, поэтому так важно и безотлагательно получение согласия от украинской стороны на достойное почтение убитых поляков", — отметил Попек. По мнению Попека, существующие места памяти в недостаточной мере помечены и описаны. "Этих знаков памяти, крестов, скромных памятников на Волыни около 170 в 170 местностях. Это означает, что в приблизительно 1330 местностях на Волыни, где погибли поляки от рук ОУН, УПА, нет крестов вообще, нет могил. Это означает, что свыше 90 процентов польских граждан лежит в ямах смерти без католического погребения", — отметил Попек".

"Об участии специалистов кресового отдела Бюро поисков и идентификации ИНП в работах в Украине, кроме прочего, в Костюхновке, где в июле 1916 года произошла жестокая битва польских солдат с российской армией, РАР сообщала 11 августа этого года, — напоминала Rzeczpospolita. — Исследователи ИНП отметили тогда, что согласие украинского министерства культуры на поиски в местах, где находятся захоронения поляков, является "очень положительным сигналом для дальнейшего ведения открытого исторического диалога с Украиной". В этом году ИНП имеет трудности в ведении поисков мест захоронения поляков в Украине, в том числе жертв волынского преступления. Они были приостановлены украинской стороной в конце апреля. Поводом стал инцидент в Грушовицах на Подкарпатье, где произошел демонтаж памятника Украинской повстанческой армии, ответственной за волынское преступление 1943-1945 годов. По информации польских властей, этот памятник был поставлен с нарушением действующего в Польше закона".

Об историческом споре между Украиной и Россией написал корреспондент австрийской Die Presse Андреас Каппелер, автор только что вышедшей книги "Неравные братья. Русские и украинцы. От средневековья до настоящего времени" ("Ungleiche Brüder. Russen und Ukrainer. Vom Mittelalter bis zur Gegenwart").

Каппелер констатировал, что с тех самых времен, как украинцы начали осознавать себя как нацию, Российская империя старалась подавить развитие национального самосознания на этой территории, развивая в то же время идею, что украинская нация является производной от русской. "Запад перенял идею старшего и младшего братьев, — отмечал австрийский исследователь. — Украина не воспринималась как самостоятельный актор, политика сверхдержав, особенно Германии и России, ее обходила. Украина до сих пор стоит в тени России, которая уже больше двух столетий имеет прерогативу в толковании истории Восточной Европы. Сегодня преимущественно забыто, что на заре нового времени в Европе Украина воспринималась как самостоятельная страна. С середины 17 до середины 18 века Украина занимала прочное место на ментальной карте Европы, что отражено в многочисленных энциклопедических публикациях и на картах. Современная Россия была, напротив, с периода монгольского нашествия 13 века преимущественно неизвестным краем. Запад открыл "Московию" в 16 веке, но только с периода правления Петра Великого Россия стала восприниматься как европейская сверхдержава и заняла прочное место в когнитивной географической карте Европы".

"В десятилетия после завершения Второй мировой войны украинцы почти полностью исчезли из общественного сознания, — говорилось дальше в его тексте. — Советский Союз воспринимался преимущественно как Россия, национальные вопросы в нем считались решенными. Даже после того, как Украина стала независимым государством, восприятие ее западными странами менялось медленно. Для общественности, но также и для многих политиков и историков украинцы были все еще ветвью русских, которая не являлась самостоятельной нацией, а говорила на диалекте русского языка и не имела собственной истории и высокой культуры. Россия обычно отождествлялась с Советским Союзом, к которому принадлежала Украина (и Россия)".

Как результат — "многие до сих пор не готовы принимать украинское государство как самостоятельного участника исторических процессов. Для многочисленных политиков, экономических лидеров и дипломатов Украина представляет интерес только как шахматная фигура в отношениях с Россией. Это мышление в категориях сверхдержав не считается с Украиной и ее интересами, воспринимая ее как объект, а не как субъект истории".

По словам Каппелера, Украина "на Евромайдане простилась с советским прошлым и российским старшим братом. Она нагнала революцию 1989 года и принимается в круг европейских государств". И теперь, заключал он, "нормальные добрососедские отношения" между Украиной и Россией "смогут установиться только тогда, когда Россия выведет войска из Украины, оставит свое патерналистское отношение и признает Украину и украинцев независимыми и равноправными партнерами, когда она оставит также свою роль старшего брата".

Обзор подготовила Юлия Абибок, "ОстроВ"

