Россиян уравняют с таджиками и заставят предупреждать о поездке. Как будет работать "большой брат" по-украински

03.09.2017 21:10

В первый день осени президент Украины Петр Порошенко одобрил введение биометрического контроля для иностранцев, въезжающих на территорию страны, а также предварительной системы регистрации еще до въезда - для россиян и лиц без гражданства.

Именно под соусом необходимости ужесточения мер безопасности в отношении граждан "государства-агрессора" подается данная инициатива, которая обойдется бюджету в сотни миллионов гривен.

Вместе с этим в президентский указ вкралась еще одна норма, которая коснется самих украинцев. Предполагается внедрение национальной система биометрической верификации и идентификации граждан Украины.

Наряду с заградительными мерами в отношении иностранцев и лиц без гражданства, эта программа также должна заработать с января 2018 года.

Указ для россиян

1 сентября президент своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 10 июля 2017 года "Об усилении контроля за въездом в Украину, выездом из Украины иностранцев и лиц без гражданства, соблюдением ими правил пребывания на территории Украины".

Основной его посыл связан с усилением мер безопасности в отношении иностранцев, въезжающих к нам в страну. Со старта уже было заявлено, что прежде всего это коснется граждан РФ. Для них все-таки вводится некая альтернатива визовому режиму, внедрить который официальный Киев пока не решился.

Согласно замыслу властей, заградительные меры будут включать в себя три "степени защиты" - предварительное уведомление, фиксация на границе и регистрация по месту пребывания россиян в Украине.

Традиционно это объясняется продолжающимся противостоянием с РФ и необходимостью противодействия угрозам нацбезопасности со стороны северного соседа.

"Я считаю, что это распространенная практика. И в условиях, когда страна является объектом агрессии со стороны Российской Федерации, эта практика целиком оправдана", - заявил президент Петр Порошенко.

Указ уже поддержали отдельные представители так называемой "партии войны" во власти, среди которых - близкий к главе МВД парламентарий от "Народного фронта" Антон Геращенко.

Еще дальше предложил зайти глава СБУ Василий Грицак. Причем его идея касается уже не столько россиян, намеревающихся посетить Украину. А собственно наших граждан, и конкретно - тех из них, кто может влиять на умы и общественный градус восприятия происходящего.

"Ведение биометрического контроля для въезда в Украину однозначно поможет нам в работе. Я поддерживаю инициативу президента. Я бы пошел еще дальше: я бы ввел законодательный запрет и уголовную ответственность за посещение страны-агрессора депутатами, политиками и общественными деятелями", - заявил глава СБУ.

Впрочем, в Генпрокуратуре уже осадили рвение Грицака, указав на отсутствие законодательных оснований на запрет посещения РФ данным категориям граждан.

Дубинка для Михо и прочих лиц без гражданства

Вступившим 2 сентября в силу "биометрическим указом" предусматривается "дорожная карта" внедрения заградительных новшеств со стороны Украины к отдельным иностранным гостям.

Так, до 1 октября правительство и СБУ поручено усилить контроль въезда/выезда в Украину для всех иностранцев. Особо внимание при этом требуется уделить гражданам РФ и апатридам. Соблюдение которыми правил пребывания на территории Украины будет тщательно мониториться.

Более того - в процедуру их регистрации в Украине по месту планируемого проживания намерены внести некие новшества.

В каком виде они будут представлены - пока держится в секрете. Пока же из логики новаций следует, что лиц без гражданства и граждан РФ как минимум обяжут регулярно "отмечаться" в отделениях миграционной службы. Где они будут состоять на учете.

С учетом скандальной ситуации с лишением украинского гражданства того же экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, а также паспортных проблем его брата Давида, уже понятно - "биометрическое новшество" власти смогут использовать не только в рамках борьбы с "русской угрозой".

А и для выдворения, недопуска и тотальной слежки за неугодными режиму людьми вне зависимости от их национальности.

Россиян внесут в "черный список" и обяжут "откатать пальцы"

Саму же Кабмину до конца сентября еще потребуется обновить перечень государств миграционного риска, и в частности - внести в него Россию. Таким образом наши соседи встанут в один ряд с выходцами из стран повышенной опасности. На сегодняшний день в него входят 82 государства, среди которых нет ни одного европейского.

Из стран постсоветского пространства в "черный список" входят лишь Таджикистан, Узбекистан и Киргизия. Все остальные - это африканские и азиатские государства вроде Уганды, Анголы и Южного Судана.

Помимо этого, до 1 ноября правительство должно будет принять постановление, обязывающее впускать иностранцев из стран "группы риска" в Украину исключительно по загранпаспортам, содержащим бесконтактные электронные носители.

Тех же россиян, которые будут иметь на руках исключительно "обычный" загранпаспорт, на границе пропустят исключительно после согласия сдать данные биометрии. Фотографирование и сканирование сетчатки глаза пока не вводят. По крайней мере следует из заявления советника главы Государственной пограничной службы Олега Слободяна.

"Иностранец, который въезжает на территорию Украины, он должен сдать отпечатки пальцев. В первую очередь, это безопасность страны, а во-вторых - это его личная безопасность", сказал он в эфире телеканала "112-Украина".

Насколько эта процедура замедлит процедуру пропуска граждан на границе, пока сказать сложно. Тот же Слободян утверждает, что на сегодняшний день идет тестирование "ридеров-считывателей", которые позволят осуществлять биометрический контроль удаленно от пунктов базирования пограничников - в поездах или на кораблях.

Включает ли данная аппаратура практический функционал для "откатки пальцев" непосредственно на месте и передачи данных в базу данных, неизвестно.

Но известно, что зараотают эти правила уже с 1 января.

Перед приездом - заявиться

Еще одно важное новшество обязывает россиян, граждан "рискованных стран" и лиц без гражданства заранее (перед посещением Украины) сообщать властям о своем намерении приехать в нашу страну. Соответствующий механизм Кабмин должен разработать и утвердить до 1 ноября. Как это технически будет реализовано, мнения расходятся.

Так, собеседник "Страны" в силовых структурах допустил, "выдумывать велосипед никто не будет". По его словам, за основу могут взять обкатанный принцип "пропускной системы" онлайн-оформления, который работает для жителей неподконтрольных районов Донецкой и Луганской областей. В таком случае первую скрипку в практической реализации новшеств будет играть Служба безопасности Украины. Которая оперативно будет "заворачивать" тех лиц, приезд которых расценивается властями как нежелательный или потенциально опасный.

Другой наш источник предполагает, что в системе погранслужбы введут новый интернет-сервис, сведения откуда сделают доступными прочим правоохранителям. Где россияне и прочие иностранцы, желающие приехать в Украину, будут оставлять свои персональные данные, сообщать о намерениях и сроках визита.

Якобы этот функционал "заведут" на Центры предоставления административных услуг вблизи мест расположения контрольных пунктов въезда-выезда. Эти структуры, согласно намерениям властей, полноценно должны заработать до начала зимы. В них-де и будут оформляться документы для въезда в Украину - то ли в виде неких "пропусков", то ли после проверки соответствующей базы данных.

О третьей модели, в чем-то схожей с двумя вышеописанными, ранее со ссылкой на свои источники на Печерских холмах писало российское издание "КоммерсантЪ". Якобы анкетные формы для визитеров будут вывешены на сайте Министерства иностранных дел, и система будет принимать в обработку только те из них, которые заполнены на украинском или английском языке. Она же будет давать знать заявителю о вынесенном в его отношении решении.

Опрошенные "Страной" силовики предполагают, что от гостей нашего государства потребуют выполнения двух конкретных условий - "заявляться" заранее в установленный срок, а также указывать цели и сроки приезда, запланированные к посещению населенные пункты, а также обозначить свою профессию и место работы.

Цена вопроса

Цена всех этих пограничных новшеств, которое полноценно должны заработать с 1 января 2018 года, оценивается в 600 млн. грн.

Половину этих средств Госпогранслужба намерена потратить на усиление защиты самой границы, еще 300 миллионов гривен - направят на закупку необходимого оборудования для осуществления биометрических проверок, аппаратуры для снятия отпечатков и создания базы данных.

Украинцы

Вместе с этим "сентябрьский указ" Порошенко может коснуться не только россиян и прочих иностранцев. В тексте вступившего в силу документа есть важная отсылка и в отношении самих украинцев. Речь идет о национальной системе биометрической верификации и идентификации граждан Украины, которая должна заработать с Нового года.

О конкретных ее деталях нет упоминаний ни в сентябрьском указе, ни в решении СНБО, которыми "узаконивали" пограничные новшества. Официально лишь заявлено, что они предполагают внедрение дополнительного контроля в пунктах пропуска через государственную границу наряду с мерами в отношении иностранцев и апатридов.

После полноценного запуска "биометрической защиты" станет ясно, кто из этих трех категорий граждан стал главным объектом внимания властей. И не получилось ли, что с ее помощью действующая власть получила инструменты для внедрения глобальной системы слежки и контроля прежде всего над украинцами.

Источник: strana.ua