Тепло "с возвратом": почему электрокотлы так выгодны

03.09.2017 07:30

Вынужденный путь Украины к энергоэффективности может помочь жителям сэкономить. Причем с помощью государства, а если точнее — государственной программы так называемых теплых кредитов, суть которой в компенсации части затрат на утепление, замену газовых котлов твердотопливными и так далее. На итоговой пресс-конференции глава Госэнергоэффективности Сергей Савчук предоставил данные, которые показывают, что потребление газа снизилось на целых 30%, и это еще не предел, учитывая тенденции по переходу на другие виды топлива — от пеллет и брикетов в сельской местности и частных домах до электроотопления в городах.

"Мы начинали программу теплых кредитов с нуля, с компенсации 20% за установку негазовых котлов, — рассказывает Савчук. – Сегодня мы имеем 35% компенсации для индивидуальных хозяйств на утепление и от 40 до 70% для ОСМД. Инвестиции в экономику — 4,5 млрд грн. И эти деньги ушли на оборудование и материалы, 95% которых изготавливаются в Украине". По данным Госэнергоэффективности, теплыми кредитами воспользовались 330 тысяч семей, которым компенсировали 1,6 млрд грн.

ОТОПИТЬ ГОРОДА

Пока, впрочем, теплые кредиты сосредоточены на установке твердотопливных котлов для частных домов. Жители многоэтажек только утепляются — участниками программы стали 1121 ОСМД, которые потратили более 183 млн грн, из которых более 57 млн правительство компенсировало. Однако платежки за отопление все равно высокие — старые сети, большие потери, много аварий. Выход, впрочем, есть: это электрическое отопление. Газовые котельные и центральные теплопункты можно заменить, к примеру, высоковольтными индукционными электрическими котельными. По расчетам экспертов, подобные системы могут снизить тарифы для населения за счет разницы электрики и газа почти в два раза.

"По заказу горсовета Новоднестровска мы выполнили аудит и проектную документацию на обустройство котельной в 4200 кВт с аккумуляцией тепла для отопления нескольких объектов соцсферы, — рассказывает представитель ООО "Спецтехнология груп" Евгений Смешко. — Это позволит городу экономить ежегодно почти 700 тысяч кубометров газа. Опыт применения таких котлов в Норвегии или Италии можно и нужно переносить в Украину".

В Госэнергоэффективности поддерживают: понятно, что твердое топливо для многоэтажек — это нонсенс. "Некоторые города уже сегодня перешли точку невозврата с централизованным отоплением, — подчеркивает Сергей Савчук. — Это и Ужгород, и ряд городов на востоке Украины. К сожалению, восстановить там сети уже невозможно, поэтому население рассматривает именно электрокотлы, которые дают возможность получать энергию по льготному ночному тарифу, который в два раза ниже дневного".

Проблема лишь в том, что установка электрокотлов пока не входит в программу теплых кредитов, так что населению и бюджетной сфере приходится искать деньги самостоятельно. Но сейчас чиновники работают над тем, чтобы идентифицировать города с проблемами в централизованном отоплении. После этого, обещает глава Госэнергоэффективности, будет предложена инициатива добавить в программу теплых кредитов установку электрокотлов, которые будут экономить за счет ночного тарифа. "Это экономически обоснованно, ночью у нас есть свободные электрические мощности, энергия значительно дешевле", — объясняет Савчук.

КАК ЛАМПОЧКА

Подобное решение откроет дорогу и для владельцев квартир. Недавно в селе Чайкапод Киевом был проведен эксперимент: в двухкомнатной квартире тестировали систему отопления и горячего водоснабжения. За 3 недели активной работы в феврале и марте расход составил 437 киловатта, это 27,8 киловатта в сутки (столько в месяц потребляет 100-ваттная лампочка).

"Окупаемость в квартире — это один отопительный сезон, — уверяет техдиректор ПАО "Компания Росток" (их система проходила тестирование) Виталий Алешин. — Чтобы перейти быстро на электроотопление, нужны вложения. Без теплых кредитов не все смогут это сделать". Хотя варианты есть: расходы может взять на себя энергосервисная компания. "Она займется финансированием разработки проекта, закупками, установкой оборудования, заменой проводки, подключением, мониторингом, — объясняет менеджер по коммуникациям ДТЭК ЭСКО Антон Ковалишин. — Возврат инвестиций — за счет достигнутой экономии. Для жилого сектора это 2—3 гривни за квадратный метр в месяц".

Источник: segodnya.ua