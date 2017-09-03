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Украинские пограничники засекли гражданина Индии, который плыл на лодке в Румынию
В субботу, 2 сентября, на расстоянии около 100 метров от украинского берега на Дунае, пограничники обнаружили надувную лодку с гражданином Индии на борту, который двигался в направлении румынского берега. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
Догнать гребца не удалось. Пограничники зафиксировали, что резиновая лодка пристала к румынскому берегу и сразу же сообщили об этом своим коллегам из Румынии.
Вскоре местная пограничная полиция задержала молодого человека восточной внешности, на вид 17-18 лет, без документов. При себе он имел кошелек с деньгами (предварительно индийская рупия) и пластиковую банковскую карточку.
В ходе расследования стало известно, что задержанный является гражданином Индии, 2001 года рождения. Он рассказал, что 1 сентября прибыл из Турции на одном из судов, название которого указать не смог. Его целью было нелегально попасть в Сербию, а затем в Германию, за что он заплатил организаторам переправки $400. Когда корабль зашел в Дунай индиец пересел на резиновую лодку.
Проверка продолжается.
Источник: strana.ua
Теги: Украина, Донбасс, Индия, Румыния, пограничники
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