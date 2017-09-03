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ВВЕДЕННЯ МИРОТВОРЧОЇ МІСІЇ НА ДОНБАС СТАНЕ ПІДРИВОМ "МІНСЬКА"
За повідомленням 112, постійний представник Російської Федерації при ООН Василь Небензя вважає, що ініціатива України щодо необхідності запровадження миротворчої місії на Донбасі спрямована на підрив мінських угод. Про це він заявив під час спілкування з журналістами в Нью-Йорку.
"Миротворча операція ООН (на Донбасі, – ред.)? Я особисто не дуже розумію, в чому сенс цієї ідеї для Києва, які дивіденди це принесе йому, якщо гіпотетично це буде реалізовано. Причому в мене є підозра, що це не буде дуже вигідно самій українській стороні... Це така спроба створити видимість розумового процесу щодо нового формату, тим самим продовжувати не виконувати зрозуміло і чітко визначений план урегулювання, зафіксований у мінських угодах", — зазначив він.
Небензя підкреслив, що наразі є тільки два формати обговорення врегулювання ситуації на сході України - "нормандський формат" (Росія, Франція, ФРН, Україна) і контактна група (зустрічі відбуваються в Мінську).
Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко заявив, що має намір ініціювати введення миротворчої місії ООН на Донбасі на сесії Генасамблеї ООН у вересні. Глава держави також обговорював це питання з головою Пентагону США Джеймсом Меттісом 24 серпня.
Водночас перший заступник міністра закордонних справ України, голова місії України при НАТО Вадим Пристайко повідомляв, що Росія блокує введення миротворців ООН на Донбас.
Источник: zrada.today
Теги: Донбасс, Минск, миссия, миротворцы
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