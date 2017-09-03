"Здесь был Майдан, и он здесь будет вечно!" Активист разбил дверь магазина "Эмпориум", с фасада которого стерли граффити времен Евромайдана

03.09.2017 19:33

У здания магазина "Эмпориум", с фасада которого стерли граффити времен Евромайдана, началась протестная акция. Украинский гражданский активист Дмитрий Ризниченко написал на окне здания "Здесь был Майдан, и он здесь будет вечно!".

3 сентября активист Дмитрий Ризниченко разбил дверь магазина "Эмпориум", с фасада которого стерли граффити времен Евромайдана, трансляцию акции журналист Иван Гребенюк ведет в Facebook.

На окне здания он написал "Здесь был Майдан, и он здесь будет вечно!".

На другом окне появилась надпись "Уважение к истории", а на дверях – "Не сотрешь нас".

Сразу после этого активисты принесли к магазину автомобильные шины и подожгли их. Они также забросали здание яйцами.

Женщина, которая отказалась представиться, попыталась убрать шины, но ее оттолкнули. В нее также попали яйцом.

К магазину приехали полицейские. Они пытаются помешать действиям активистов.

На фасаде магазина "Эмпориум" в Киеве во время Революции достоинства появились граффити с изображениями украинских писателей Тараса Шевченко, Ивана Франко и Леси Украинки. Вчера журналистка Татьяна Высоцкая сообщила, что их стерли.

Руководитель магазина Игорь Доценко назвал граффити "революционной трафаретной "живописью" и заявил, что "не надо возносить трафаретное искусство в ранг произведений".

Руководитель украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович сообщил, что институт готовит обращения в полицию и Генпрокуратуру Украины.

В конце 2013-го – начале 2014 года в Украине произошли массовые протесты, которые привели к смене власти. В это время митингующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки). Экс-генпрокурор Виталий Ярема заявлял, что лишь с 18-го по 20 февраля 2014 года были убиты 77 протестующих, около 700 человек получили ранения.

Источник: gordonua.com