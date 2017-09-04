Что сулит новый политический сезон: реформы и 250 "штыков"

04.09.2017 09:37

В повестке депутатов — пенсии, коалиция и снятие неприкосновенности

Уже на этой неделе в стране стартует новый политический сезон. После двухмесячных каникул работы у нардепов более чем достаточно — помимо вороха реформ, который они оставили с предыдущей сессии, актуальны еще кадровые вопросы и продолжение эпопеи со снятием депутатской неприкосновенности.

ГЛАС НАРДЕПОВ. В сессионном зале нардепы последний раз собирались 14 июля, и в тот день не смогли принять ни одного решения, "закрывшись" еще до обеда. А первое пленарное заседание седьмой сессии состоится уже 5 сентября. Как объяснил нам нардеп от БПП Александр Спиваковский, основными парламентскими трендами этой осени станут три реформы — пенсионная, медицинская и образовательная.

"Думаю, что первой пойдет образовательная. Как представитель профильного комитета, честно признаюсь, законопроект этот слабоват. Но все равно это большой шаг вперед, и ее нужно принимать. Главное, чтоб перед голосованием за бюджет Минфин сформировал философию развития образовательной среды, чтобы учебные учреждения сами решали вопросы своего финансирования", — говорит он.

Его коллега, глава фракции "Народный фронт" Максим Бурбак также отмечает, что главной задачей Рады станет продолжение курса реформ. "Есть вопросы, которые мы не успели рассмотреть перед перерывом. Самое главное — внедрение медицинской реформы, которой мы дали старт, приняв в первом чтении один из ключевых законопроектов, — рассказал он "Сегодня". — Но главное для нас — это повышение нашей национальной безопасности и обороны. Последние события, во время празднования Дня Независимости, показали, что даже внутри Киева такое возможно (взрыв на Грушевского 24 августа. — Авт.)". Бурбак также добавил, что уже есть сообщения из Кабмина о том, что 15 сентября в парламенте будет представлен проект бюджета на следующий год. По его словам, одно из главных требований — финансирование нацбезопасности и обороны на уровне не ниже 5% от ВВП.

ШАНСЫ НА УСПЕХ. А вот эксперты считают, что самая большая вероятность пройти в сессионный зал — у пенсионной реформы. "У нее и образовательной реформы шансы пройти Раду — примерно 70%. При этом отмене моратория на продажу земли я дал бы 50%, а медицинской — всего 20%, — отмечает политэксперт Руслан Бортник, — Проблема в том, что МОЗ до сих пор не смогло доказать нардепам преимущества новой системы здравоохранения". При этом эксперт считает, что одной из главных задач Верховной Рады этой осенью будет формирование коалиции из 250 "штыков". "По опыту прошлой сессии мы видим, что коалиция из 226 членов не гарантирует успешного голосования. А принимать реформы этой осенью жизненно необходимо — следующий год будет уже предвыборным, и "протащить" подобные изменения через сессионный зал будет практически невозможно", — резюмирует Бортник.

ИММУНИТЕТ И КАДРЫ. В свою очередь политолог Владимир Фесенко считает, что куда более конфликтным вопросом станет снятие неприкосновенности с нардепов. Этот процесс, начавшийся в конце предыдущей сессии, по его мнению, обязательно продолжится в новом сезоне. Напомним, в июне генпрокурор Юрий Луценко, отвечая на вопрос, закончилась ли чистка в рядах парламентариев, подчеркнул, что он "многих депутатов будет считать по осени". По мнению Фесенко, это может добавить хаоса в ВР и повлиять на процесс голосования.

"Наконец, будут решаться кадровые вопросы. Наверняка ВР поставит точку в вопросе главы НБУ, назначив преемника Валерии Гонтаревой. А вот вопрос трех министров (сегодня без официальных руководителей остаются МОЗ, Минагрополитики и Мининформполитики) будет очень сильно зависеть от того, смогут ли найти компромисс народные депутаты", — подытожил эксперт.

Законы лета: госграница и аборты

По словам главы Комитета избирателей Украины Алексея Кошеля, во время каникул темпы законотворчества у нардепов остались теми же, что и на протяжении шестой сессии. Например, только за последний месяц было зарегистрировано 128 новых законопроектов. "Но, как правило, именно в летний период в ВР чаще всего появляются некачественные законопроекты. Летом невозможно организовать обсуждение документов с экспертами, получить отчеты профильных организаций или фокус-групп. Более того, очень часто летом их подают не сами парламентарии, а их помощники или работники аппарата партии", — добавляет Кошель.

Из последних зарегистрированных законопроектов можно отметить документ об ответственности за пересечение украинской госграницы. По нему, если гражданин "страны-агрессора" пересекает границу не через официальный пункт пропуска, ему грозит до трех лет тюрьмы. Кроме того, был подан документ, разрешающий врачу отказываться от аборта по соображениям совести.

Источник: http://www.segodnya.ua