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Дипломатия закончилась: российский МИД перешел к угрозам
В российском МИД напомнили американскому президенту Дональду Трампу, что не все президенты США оставались на этом посту до конца законного срока
Об этом сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым», комментируя дипломатический скандал с США, передает Знай.
«Не все, вообще, американские президенты доходили до конца своего срока. Об этом, кстати, неплохо было бы помнить в сегодняшних исторических реалиях. О том, с каким государством мы имеем дело» – заявила официальный представитель.
После она уточнила, что не говорит об импичменте, а всего лишь о борьбе политических сил в стране.
Также Захарова заявила, что долгое время россияне идеализировали США, в то время, когда нужно было смотреть на вещи реально.
Напомним, Госдеп ранее потребовал закрыть консульство России в Сан-Франциско и два здания торгпредства в Вашингтоне и Нью-Йорке до 2 сентября, мотивируя это ответом на предложение Москвы сократить численность работников дипмиссии США в России. Россия назвала эти действия недружественным шагом.
Отметим, РФ в прошлом месяце приказала Соединенным Штатам сократить свой дипломатический и технический персонал в России более чем наполовину, до 455 человек, после того как Конгресс одобрил новые санкции против России подавляющим большинством.
Источник: http://from-ua.com
Теги: политика, Россия, Донбасс, угрозы
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