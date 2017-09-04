«Донбасс» – четырехкратный обладатель Donbass Open Cup

04.09.2017 10:55

С 1 по 3 сентября в Дружковке состоялся предсезонный турнир Donbass Open Cup-2017. Его участниками в этом году стали четыре клуба: "Белый Барс" (Белая Церковь), "Динамо" (Харьков), ХК "Кременчук" (Кременчуг) и хозяева турнира ХК "Донбасс" (Донецк).

В ходе трех соревновательных дней команды определили сильнейшего – пройти весь путь без поражений удалось только донецкому "Донбассу".

Поочередно обыграв харьковский МХК "Динамо", белоцерковский "Белый Барс", в заключительный день дончане принимали "Кременчук" из Полтавской области. Именно в этом матче определялся будущий обладатель Donbass Open Cup-2017.

Нацеленность в первую очередь на сохранность собственных ворот вылилась в нули на табло после первого периода. Не удалось, впрочем, отметиться командам и во втором периоде – защитники играли самоотверженно и бросались под шайбы, а в тех случаях, когда вратари все же вступали в игру, Богдан Дьяченко и Никита Петленко играли безошибочно.



Старт же третьего периода получился вдохновляющим для "Донбасса" - первое звено дончан сработало как надо – Денис Мостовой и Александр Влад вывели шайбу на пятак, где расторопнее всех оказался Иван Савченко. А когда до конца матча оставалось меньше 10 минут, Виктор Захаров выкатился на Никиту Петленко в молниеносной контратаке и удвоил преимущество своей команды.



Финальная сирена зафиксировала 2:0 на табло "Альтаира". Итог: хоккейный клуб "Донбасс" – победитель Donbass Open Cup - 2017!



Лучшими игроками матча в составе команд были признаны защитники - Владислав Грицких у "Кременчука", Александр Александров в составе "Донбасса".



Шайбы: 1:0 Савченко (Влад, Мостовой), 43:44, 2:0 Захаров, 52:00-мен.

По завершении последнего матча состоялась церемония награждения победителей. Открыли торжественную часть начальник управления по вопросам физической культуры и спорта Донецкой облгосадминистрации Владимир Мыцык и ветеран донбасского хоккея Евгений Крайний, которые поздравили команды со стартом сезона и пожелали больше красивых, бескомпромиссных игр.



После поздравительных слов были объявлены лучшие игроки турнира:



Лучший вратарь – Богдан Дьяченко ("Донбасс").

Лучший защитник – Александр Александров ("Донбасс").

Лучший нападающий – Руслан Ромащенко ("Белый Барс").

Лучший бомбардир – Евгений Тимченко ("Белый Барс").



Кульминацией же церемонии стало вручение главного трофея победителям – игрокам "Донбасса", которые разделили этот приятный момент со своими болельщиками.

Источник: http://hcdonbass.com