Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Глава СБУ поведал о планах РФ вторгнуться в Украину

04.09.2017 10:25
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Глава СБУ поведал о планах РФ вторгнуться в Украину

Министр расстроился чрезмерной активностью агенства.

Глава СБУ Василий Грицак выступил с обращением к главе ФСБ Александру Бортникову в котором обвинил его в подготовке терактов в России против мирного населения, информирует Хроника.инфо со ссылкой на Ярош.

Об этом он сказал в интервью Евгению Киселеву на телеканале «Прямой» 3 сентября.

«Вы перешли красную черту. Вы были готовы взрывать у себя русских граждан для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в России и дать основания для вторжения на территорию Украины для начала полномасштабной кампании. Вы до конца отдаете отчет себе в том, что за эти вещи придется отвечать? Вы понимаете, что сегодня политическая власть, в том числе и Путина, не вечная? Вы понимаете, сколько проклятий получат ваши дети и в ваших силах это все остановить. Остановитесь», — заявил глава СБУ.

Василий Грицак также уточнил, что СБУ не будет организовывать теракты на территории России.

«Я никогда не отдам приказ организовывать теракт на территории России в отношении мирных граждан», сказал он.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, СБУ, вторжение
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх