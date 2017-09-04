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Яка країна масово відмовляє українцям у візах
Відсоток відмови громадянам України у канадських візах катастрофічно великий
Таку заяву і цифру озвучив Надзвичайний і Повноважний Посол України в Канаді Андрій Шевченко.
За його словами, якщо в минулому році кількість відмов зменшилася до 24%, то в цьому році в першому кварталі відсоток різко підскочив до 34.
На думку посла, це може бути пов’язано із застарілою оцінкою українців і міграційних ризиків, пов’язаних з нашою країною. «Мені здається, що безвізовий режим з Європейським Союзом має підштовхнути наших канадських друзів до того, щоб переосмислити цю історію. Україна зараз не входить в число країн з найвищими міграційними ризиками», – каже Шевченко.
При цьому він додав, що є і позитивні зрушення. Наприклад, Канада істотно скоротила час на розгляд візових документів. Зараз середній час розгляду візових документів становить 5-6, максимум 7, робочих днів. Крім того, Канада почала видавати візи на повний термін дії паспорта.
Нагадаємо, безвізовий режим між Україною і ЄС ще більше спростив працевлаштування в Угорщині і Польщі.
Джерело: https://politeka.net с ссылкой на Цензор
Теги: Украина, Донбасс, виза
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