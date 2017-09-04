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Когда и сколько денег Украине достанется от МВФ
Вопрос выделения очередного транша макроэкономической помощи Украине в МВФ могут рассмотреть уже этой осенью
Такое мнение высказал экономический эксперт Олег Устенко, передает УНН.
«Украина может получить следующий транш от Международного валютного фонда в этом году в сумме свыше 1,5 млрд долл. США. Предположительно, это может произойти в начале октября. Думаю, также будет рассматриваться вопрос, касающийся взятых на себя обязательств по борьбе с коррупцией», — отметил эксперт.
По словам Устенко, часть требования относительно Украины в МВФ могут «отсрочить».
«С тех заявлений, которые звучали от украинских чиновников, то, что касается земельной реформы, оно может быть немного отсрочено. Это означает, что может в то ревю оно не будет входить, но в следующем, которое должно состояться тоже в этом году, оно должно быть обязательно. И земельная реформа, если кто-то думает из украинских политиков, что она полностью отсрочена, то это тоже нет», — подчеркнул он.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, МВФ
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