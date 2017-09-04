- Чергова диверсія? Окупаційна влада Севастополя зізналась в солідарності з терористами08:46
- С нового года на границе для россиян заработает биометрический контроль08:30
- Потеряют по дороге: за доставку газа борется неожиданный поставщик07:32
- В Мариуполе убит полицейский07:27
- Когда и сколько денег Украине достанется от МВФ07:15
- Опрос: за кого будут голосовать украинцы на выборах в Верховную Раду07:06
- Долги за газ: причины возникновения задолженности за топливо у субсидиантов 22:18
- Импорт газа в Украину вырос почти в 2 раза 21:34
- Россиян уравняют с таджиками и заставят предупреждать о поездке. Как будет работать "большой брат" по-украински21:10
- Придется ли украинцам платить за коммуналку соседей: новые правила от Кабмина20:50
С нового года на границе для россиян заработает биометрический контроль
До 1 января 2018 года аппаратуру для сканирования биометрических данных необходимо установить в 157-ми пунктах пропуска
С нового года въезд в Украину для россиян будет возможен только при сдаче отпечатков пальцев на границе,
одобрения электронной заявки и предварительной регистрации места проживания. Петр Порошенко 1 сентября подписал указ, которым ввел в действие июльское решение Совбеза "Об усилении контроля за въездом в Украину иностранцев и лиц без гражданства". В документе есть и уточнение, что Российская Федерация внесена в перечень государств с повышенным миграционным риском. До 1 января 2018 года аппаратуру для сканирования биометрических данных необходимо установить в 157-ми пунктах пропуска, включая КП в зоне АТО и на границе с оккупированным Крымом.
"В условиях, когда страна является объектом военной агрессии со стороны РФ, эта практика вполне оправдана. Будет три этапа. Первый – человек может подать предварительное уведомление о том, что он собирается в Украину и пересечь границу, соответственно – база данных и пограничники будут к этому готовы. Второй – непосредственная фиксация данных на границе, биометрического паспорта, или биометрических данных, и третий – фиксация человека в месте, где он планирует находиться", – пояснил президент.
Источник: http://www.segodnya.ua
Теги: Украина, Донбасс, новый год, граница, россияне, биометрический паспорт
- Украинские пограничники с собаками ловят российских провокаторов (ВИДЕО)
- Россия не собирается уходить из Донбасса
- Турчинов рассказал, когда заработает биометрический контроль для россиян
- Советы психолога: как вселить в наши мысли новогодней ночи волшебство
- Украинка пыталась вывезти в Россию чемоданы с золотом – фото, видео
- Турчинов объяснил, почему Украина не начинает военную операцию в Крыму
- В Мариуполе убит полицейский07:27
- День рождения Горловки-2017: запускали воздушных змеев, слушали "Запрещенных барабанщиков", баловались с холи-краской19:10
- Мариупольцы с дружественным велотуром отправились в Бердянск18:30
- В Славянске разгорается скандал из-за бывшего сотрудника милиции, который совершил ДТП в центре города17:13
- В Мариуполе убили полицейского16:10
- На неконтролируемой части Донбасса остались заключенные в 29 пенитенциарных учреждениях15:30
- Заглушье. Как живет столетнее село, о котором все забывают15:07
- Паспортные страдания: что творится в Покровске13:50
- В оккупированном Луганске вооруженная женщина ограбила пенсионерку09:10
- На окраине Станицы Луганской на растяжке подорвалась женщина21:31
- Чергова диверсія? Окупаційна влада Севастополя зізналась в солідарності з терористами08:46
- Чем опасны обезболивающие08:36
- С нового года на границе для россиян заработает биометрический контроль08:30
- Как определить, что вам не хватает магния в организме08:15
- Трамп готов «разобраться» с каждым партнером КНДР08:05
- Ці засоби повинні бути у вашій косметичці07:55
- Ученым удалось создать пищу из воздуха07:45
- Потеряют по дороге: за доставку газа борется неожиданный поставщик07:32
- В Мариуполе убит полицейский07:27
- Когда и сколько денег Украине достанется от МВФ07:15
- Чем опасны обезболивающие08:36
- Как определить, что вам не хватает магния в организме08:15
- Ці засоби повинні бути у вашій косметичці07:55
- Устриці не пищать, це міф — устричний фермер Андрій Пігулевський17:51
- Заглушье. Как живет столетнее село, о котором все забывают15:07
- Как помочь мозгу вырабатывать гормоны счастья: 7 простых привычек14:52
- Ребенку, который только начал посещать детский сад, первое время лучше не играть дома в активные игры11:50
- Школьная форма: между ценностями свободы и социального равенства10:50
- "Я в школу не пойду!" Проблема школьного насилия и мы 09:46
- Почему же так медленно? Реформы в Украине – это ряд бесспорных политических и экономических успехов в сочетании с множеством провалов 08:30
- Новый поворот: Кремль не знает, как уйти с Донбасса
- "Мы стоим перед тикающей бомбой замедленного действия". Западные СМИ об Украине
- Савченко відзначилася дивною заявою про Захарченка та Плотніцького
- В США назвали главного противника поставок в Украину летального оружия
- Три знака Зодиака, которым повезет в сентябре
- Строительство Керченского моста ставит под угрозу поставку 1 млн тонн чугуна из Мариуполя в США
- Нельзя унижать людей из ОРДЛО, нужно дать им любовь и заботу - писатель Любко Дереш
- На непідконтрольній частині Донбасу довелося звільнити 36 тисяч працівників – ДТЕК
- В США объяснили, почему Россия так переживает из-за центра ВМС в Украине
- Жебривский рассказал военным наблюдателям о войне и переселенцах