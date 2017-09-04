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В Украине дорожают сигареты: названы цены
Стоимость пачки сигарет достигнет европейского уровня
В ближайшие несколько лет курение для большинства украинцев станет настоящей роскошью, поскольку уже к 2025 году пачка самых дешевых сигарет обойдется в 80-90 гривен.
Такие неутешительные для многих прогнозы вытекают из законопроекта, предложенного Минфином, передает UBR.
В документе предлагается постепенно повысить ставку акциза на сигареты до минимального европейского уровня. Вместо нынешних 21 евро за 1000 штук, табачники к 2025 году должны будут заплатить за каждую тысячу сигарет 90 евро в казну.
Повышение будет проходить в несколько этапов. Так. В 2018 году акцизную ставку увеличат на прогнозный показатель индекса потребительских цен (8,1%) и дополнительно на 20%, а затем ежегодно акциз будут повышать на 20%. Таким образом, к 2025 году он выйдет на 90 евро, что, в свою очередь приведет к существенному удорожанию сигарет для потребителей.
По словам эксперта украинского центра контроля над табаком ОО "Жизнь" Оксаны Тотовицкой, при ставке 90 евро на 1000 штук цена пачки составит примерно 4 евро. В следующем году после повышения акциза пачка сигарет подорожает на семь гривен.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Донбасс, цена, сигареты, повышение
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