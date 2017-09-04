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В Украине зафиксировано резко повышение цен на два продукта

04.09.2017 11:05
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В Украине зафиксировано резко повышение цен на два продукта

На оптовом рынке «Шувар» заявили о том, что за последние дни в Украине резко подорожали сразу два овоща: сладкий перец вырос в цене на 55 процентов, а баклажаны – на 75 процентов. 

Как сообщает replyua.net, неделю назад на оптовых площадках баклажаны продавали по 5-7 гривен за килограмм, однако сейчас цены на этот овощ выросли до 10-11,5 гривен за кило. Средняя цена на сладкий перец также заметно выросла и сейчас составляет 12-18 гривен за килограмм по сравнению с показателем 10-13 гривен за килограмм на прошлой неделе. Эксперты «Шувара» отметили, что ситуация может усугубиться, и это связано только с неурожайностью в текущем сезоне. На некоторых хозяйствах баклажаны вообще не выросли.

Кроме того, год назад на овощи были очень низкие цены, производители понесли серьезные убытки, и в этому году объемы производства были существенно уменьшены. Также нужно брать во внимание и плохие погодные условия. В южных регионах из-за сильнейшей жары многие хозяйства почти полностью потеряли свой урожай. Напомним, что ранее эксперты зафиксировали рекордные цены почти на весь урожай этого года. 



Теги: Донбасс, цена, продукты, повышение
 
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