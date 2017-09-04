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В Украину идут грозы и сильные ливни. – предупреждение синоптиков
4 сентября, в понедельник, в большинство регионов Украины придет мощный циклон с ливнями и грозами. Как информирует replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, самые сильные ливни сегодня прогнозируются в западных регионах.
Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям предупреждают украинцев о непогоде в понедельник и рекомендуют воздержаться от пребывания на улице. Сильные ливни с грозами синоптики прогнозируют также в центральных и северных регионах, в Николаевской и Одесской областях. Сегодня по всей территории Украины, за исключением Приазовья и восточных областей, усилится ветер, местами шквалы будут достигать двадцати метров в секунду. На Закарпатье и в Карпатах Гидрометцентр прогнозирует сильнейшие осадки.
Напомним, что накануне. 3 сентября, непогода обрушилась на Ивано-Франковскую область. В самом Ивано-Франковске из-за сильного ливня были затоплены многие улицы, а в пригороде выпал град размером с перепелиные яйца. Синоптики предупредили, что дождливый циклон зашел в Украину на несколько дней.
Теги: Донбасс, погода, дождь, гроза
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