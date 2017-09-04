Знаменитый российский шоумен попал в базу "Миротворца"

04.09.2017 12:39

Валдис Пельш пополнил ряды черного списка "за сознательное нарушение границ Украины"

Музыкант и шоумен Валдис Пельш попал в базу данных сайта "Миротворец" за поездки в оккупированный Крым.

В частности, на сайте указано, что Пельша занесли в список за "сознательное нарушение государственной границы Украины", и что он "участник попыток легализации аннексии Крыма".

Ранее сообщалось, что известный российский артист, писатель-сатирик Семен Альтов помещен в раздел "Чистилище" проекта "Миротворец".

Напомним, в Верховную Раду внесли законопроект, который предполагает ограничение или запрет гастролей для украинских и российских артистов на территории Украины, России и оккупированных территорий.

Источник: http://www.segodnya.ua