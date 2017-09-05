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"Это стандартный политический покер", - Арестович рассказал, какова цель новой путинской аферы с российскими "миротворцами" на Донбассе
Скандальное заявление президента РФ Владимира Путина о намерении ввести своих "миротворцев" на оккупированный Донбасс преследует несколько целей. Каких, рассказал известный украинский военный эксперт Алексей Арестович, передает "Диалог.ua".
Он отметил, что этой инициативой Путин, во-первых, хочет поссорить между собой "нормандскую четверку" и Белый дом, члены которой по-разному видят пути решения конфликта на Донбассе. Кроме того, этим заранее провальным предложением Путин хочет дискредитировать схожую идею украинского лидера Петра Порошенко по вводу на Донбасс миротворцев ООН.
Арестович подчеркнул, что идеи двух президентов абсолютно разные: цель путинской аферы - заморозить конфликт, Порошенко же хочет разрешить его. По мнению эксперта, если случится чудо, и Путину все же удастся ввести своих "миротворцев" на Донбасс, то с их помощью он будет подымать боеспособность "армейских корпусов" террористической "ЛДНР".
Еще одна цель этой путинской провокации - это ответ на украинский законопроект о деоккупации Донбасса, который так сильно испугал Кремль. "Не сегодня-завтра Верховная Рада проголосует за закон, где РФ признают агрессором. После этого военно-политическая обстановка вокруг конфликта поменяется кардинально. В частности,
Москва перестает быть посредником, а станет юридически тем, кем она является - грубым нарушителем международного права", - рассказал Арестович.
Он выразил уверенность, что и эта афера Путину не удастся. "Дураков уже не так много. Америка начала системную атаку на путинский режим, обоснование, необходимость и план которой формировался три года, и отдельными блеянием со стороны Москвы это наступление уже не сломать. Горе придурковатым, Вова", - констатировал эксперт.
Теги: Донбасс, Путин, Российская Федерация, ООН, Верховная Рада, ДНР, ЛНР, миротворцы
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