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“Открытая угроза Путина означает, что план вторжения готов”, - Гай озвучил тревожный прогноз о масштабном вторжении России

05.09.2017 15:48
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“Открытая угроза Путина означает, что план вторжения готов”, - Гай озвучил тревожный прогноз о масштабном вторжении России

Сегодняшнее заявление президента РФ Владимира Путина о неподконтрольных боевиках “ЛДНР”, которые в ответ на поставки американского оружия могут начать эскалацию боевых действий, доказывает готовность Кремля ко вторжению. Волонтер Мирослав Гай озвучил тревожный прогноз о планах РФ, пишет “Диалог.UA”.

В соцсети активист напомнил слова Путина о том, что число жертв на Донбассе после передачи Киеву американского летального оружия вырастет, хотя ситуация кардинально не изменится. К слову, российский президент открыто заявил, что террористы непризнанных “народных республик” могут сами направить оружие, которое есть в их распоряжении, в другие зоны конфликта.

По мнению Гая, эти слова стоит расценивать как готовность к масштабной войне. “То что Путин так угрожает, значит план вторжения готов, и без поставок летального оружия оно имеет гораздо больше шансов начаться”, - резюмировал волонтер.



Теги: США, Донбасс, Путин, война, Российская Федерация, оружие, ДНР, ЛНР
 
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