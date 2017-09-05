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Рада приняла закон о 12-летней школе
Верховная Рада приняла новую редакцию закона "Об образовании", который предусматривает введение 12-летнего обучения в школе с 1 сентября 2018 года. За принятие в целом законопроекта №3491-д проголосовали 255 депутатов при минимально необходимых 226, сообщает Lb.ua.
Одно из основных новшеств этого проекта - введение 12-летней средней школы: четыре года начального образования, пять лет базового образования (гимназия), три года профильного образования (лицей или профессиональный колледж).
Обучение в школе дети могут начинать в 6 либо 7 лет.
Замминистра образования Павел Хобзей на круглом столе в Институте Горшенина говорил, что реформа сводится не только к увеличению срока обучению в школе. "Когда речь идет о законе, все говорят только о 12-м годе, и больше ничего не видят. То же самое по поводу начальной школы: все видят красную ручку и карандаш и всё. Это упрощение изменений", - заявлял он.
Закон предусматривает внедрение так называемого инклюзивного образования (недискриминация, включение в образовательный процесс всех его участников); признание формального, неформального и информального образования; создание образовательных округов; создание профильной старшей школы в виде лицеев; предоставление права учебным заведениям создавать образовательные комплексы; создание государственного органа по контролю качества образования и многое другое.
Хобзей подчеркивал, что цель этого закона - введение инновационных технологий и отход от советской школы.
Реформа начнет внедряться в 2018 году, когда дети пойдут в первый класс новой школы с новыми учебниками и подготовленными преподавателями. До этого будет проводиться подготовка реформы и стартует она в начальной школе; в 2019-2022 годах - в базовой школе; в 2023-2029 годах в профильной школе; и только в 2029 году в Украине появится 12-й класс.
Каждые 5 лет педагогов будут сертифицировать с целью оценки их способности проводить педагогическую деятельность в соответствии с профессиональными стандартами. Те, кто прошли сертификацию, получают ежемесячную доплату в размере 20% должностного оклада на срок действия сертификата.
Закон обяжет государство ежегодно выделять не менее 7% ВВП на образование.
Закон также вводит института образовательного омбудсмена. Его будет назначать Кабмин на пять лет без права повторного назначения.
Омбудсмен будет рассматривать жалобы, поданные учениками и студентами, их родителями, законными представителями, а также педагогами и научными работниками. Он наделен правом обращаться в органы государственной власти и правоохранительные органы по выявленным фактам нарушения права человека на образование и нарушения законодательства в сфере образования.
Напомним, что нынешний закон действует с 1991 года.
Теги: Украина, Донбасс, школа, реформа, Верховная Рада, обучение
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