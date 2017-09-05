Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В Украине до конца года заработает онлайн-регистрация авто

05.09.2017 19:04
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Украине до конца года заработает онлайн-регистрация авто

Уже в сентябре представят кабинет перевозчика, в котором будет информация о лицензии, разрешениях и многое другое. До конца 2017 года в Украине начнет работу онлайн-услуга первичной регистрации автомобиля. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на первого зампредседателя Государственного агентства по вопросам электронного управления Украины Алексея Вискуба на встрече, посвященной развитию электронных сервисов в Украине.

"Запустим первичную регистрацию авто, это планы на один-два месяца. К концу года это точно заработает", – сказал он.

Также Вискуб отметил, что в сентябре будет представлен кабинет перевозчика, в котором будет информация о лицензии, разрешениях перевозчика и многое другое.

Он добавил, что в первую очередь должны быть введены электронные услуги в таких сферах как земельная, строительная, социальная, регистрация авто и другое.
"Эти услуги соответствуют услугам, определенным в директиве Евросоюза и должны предоставляться онлайн в каждой стране-члене", – добавил он.



Теги: Украина, Донбасс, авто, регистрация, онлайн
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх