- В Украине до конца года заработает онлайн-регистрация авто19:04
- ПОЛУЧИТ ЛИ УКРАИНА ТРАНШ ОТ МВФ?18:16
- Россия стремится обеспечить оружием террористов по всему миру: Турчинов прокомментировал скандальное заявление Путина о поставке летального оружия в Украину17:51
- В сети разгорается скандал вокруг установки флага в Раде за миллион гривен17:29
- "Задача сдачи Донбасса была поставлена в сентябре 2014 года, и с тех пор никаких отклонений от генеральной линии не наблюдается. Путин сливает Донбасс аккуратно", - Эль Мюрид17:12
- МИД Украины: Поручено провести консультации по развертыванию миссии ООН на Донбассе16:51
- В трех городах Украины может начать работу необычная полиция16:09
- “Открытая угроза Путина означает, что план вторжения готов”, - Гай озвучил тревожный прогноз о масштабном вторжении России15:48
- Дунаевский попал в базу "Миротворца"12:52
- В Украине пропадают дети. Страшная статистика11:01
В Украине до конца года заработает онлайн-регистрация авто
Уже в сентябре представят кабинет перевозчика, в котором будет информация о лицензии, разрешениях и многое другое. До конца 2017 года в Украине начнет работу онлайн-услуга первичной регистрации автомобиля. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на первого зампредседателя Государственного агентства по вопросам электронного управления Украины Алексея Вискуба на встрече, посвященной развитию электронных сервисов в Украине.
"Запустим первичную регистрацию авто, это планы на один-два месяца. К концу года это точно заработает", – сказал он.
Также Вискуб отметил, что в сентябре будет представлен кабинет перевозчика, в котором будет информация о лицензии, разрешениях перевозчика и многое другое.
Он добавил, что в первую очередь должны быть введены электронные услуги в таких сферах как земельная, строительная, социальная, регистрация авто и другое.
"Эти услуги соответствуют услугам, определенным в директиве Евросоюза и должны предоставляться онлайн в каждой стране-члене", – добавил он.
Теги: Украина, Донбасс, авто, регистрация, онлайн
- Решил сбежать от Плотницкого: на украинском блокпосту в Луганской области задержан террорист из "народной милиции" "ЛНР"19:32
- На Донбассе погиб очередной российский наемник по кличке Эфиоп16:31
- Законопроект о реинтеграции Донбасса на финишной прямой14:49
- В "ДНР" испугались боевых вепрей ВСУ. ВИДЕО14:08
- Итоги понедельника на оккупированных территориях Донбасса13:51
- Танковое наступление на Мариуполь. Как это было...12:37
- Боевики Захарченко не хотят выполнять приказ о сотрудничестве с ОБСЕ11:59
- Путин: "Наличие миротворцев на Донбассе считаю вполне уместным"11:42
- “Грохнут свои: в “республиках” давно недовольны - или ГРУшники, или ФСБшники замочат как свидетелей”, - украинцы в ожидании конца Захарченко и Плотницкого11:22
- За сутки боевики 36 раз обстреляли позиции сил АТО на Донбассе10:41
- Решил сбежать от Плотницкого: на украинском блокпосту в Луганской области задержан террорист из "народной милиции" "ЛНР"19:32
- В Украине до конца года заработает онлайн-регистрация авто19:04
- Россию могут навсегда исключить из Совета Европы: Генеральный секретарь Турбьерн Ягланд рассказал о страшных последствиях для всех граждан РФ в случае принятия данного решения18:42
- ПОЛУЧИТ ЛИ УКРАИНА ТРАНШ ОТ МВФ?18:16
- Россия стремится обеспечить оружием террористов по всему миру: Турчинов прокомментировал скандальное заявление Путина о поставке летального оружия в Украину17:51
- В сети разгорается скандал вокруг установки флага в Раде за миллион гривен17:29
- "Задача сдачи Донбасса была поставлена в сентябре 2014 года, и с тех пор никаких отклонений от генеральной линии не наблюдается. Путин сливает Донбасс аккуратно", - Эль Мюрид17:12
- МИД Украины: Поручено провести консультации по развертыванию миссии ООН на Донбассе16:51
- Названа дата премьеры украинского фэнтези-фильма "Сторожевая Застава"16:40
- На Донбассе погиб очередной российский наемник по кличке Эфиоп16:31
- Крымчане боятся миграции жителей Донбасса15:27
- “Плешивец отползает”, - Сеть едко отреагировала на неожиданное заявление Путина о миротворцах на Донбассе15:10
- Донбасс еще долго будет просто бандитской зоной – офицер США14:31
- Волчьи ямы, заборы с током и отравленная водка: как украинцы защищают дачи13:26
- Путин готовится к концу: Пономарь объяснил скрытый смысл соглашения хозяина Кремля на ввод миротворцев на Донбасс13:08
- Танковое наступление на Мариуполь. Как это было...12:37
- У Путина назревает большой конфликт из-за Донбасса11:39
- В Украине пропадают дети. Страшная статистика11:01
- Россияне выводят войска из Донбасса, а главари "ЛДНР" ищут жилье в РФ09:44
- Як розпізнати депресивний стан?22:35
- "Мы стоим перед тикающей бомбой замедленного действия". Западные СМИ об Украине
- Срочное заявление Тимошенко: Я расскажу Вам правду! Украина на грани…
- Зачем съедать ложку меда с корицей
- Тимошенко требует созвать экстренное заседание в Верховной Раде
- На Донбассе ликвидирован российский наемник из Братска: соцсети удивила странная формулировка в его заключении о смерти
- В США намерены силой деблокировать Керченский пролив
- "ДНР" и "ЛНР" прекращают существование: Захарченко и Плотницкий собирают чемоданы и готовятся убраться из Донбасса
- Пособие на погребение и получение пенсии умершего: нюансы для переселенцев
- "Задача сдачи Донбасса была поставлена в сентябре 2014 года, и с тех пор никаких отклонений от генеральной линии не наблюдается. Путин сливает Донбасс аккуратно", - Эль Мюрид
- Дипломатия закончилась: российский МИД перешел к угрозам