- В Украине пропадают дети. Страшная статистика11:01
- Автомобили подешевеют, а сигареты будут по 100 гривен: что еще изменит Ассоциация с ЕС08:31
- ВСУ и Нацгвардия усилили защиту северной границы Украины07:49
- Андрей Данилко ошарашил поклонников откровенным признанием22:49
- Гройсман может выступить в Раде во вторник22:18
- Срочное заявление Тимошенко: Я расскажу Вам правду! Украина на грани…21:55
- Луценко рассказал о деталях амнистии участников АТО21:39
- Популярную украинскую певицу заподозрили в беременности21:28
- Боевики на Донбассе устроили масштабные учения. ВИДЕО21:16
- Дипломатия закончилась: российский МИД перешел к угрозам21:01
В Украине пропадают дети. Страшная статистика
Статистика неумолимо сообщает о росте числа пропавших детей, миллионы детей по всему миру не возвращаются домой. В Украине национальная полиция получила уже с начала 2017 года 5075 заявлений о пропаже детей.
Заместитель главы Нацполиции Константин Бушуев обнародовал неутешительную статистику: «Если в 2015 году в Нацполицию поступило более 4,5 тысячи сообщений об исчезновении детей, то в прошлом году таких сообщений было около 6000. За 8 месяцев этого года в полицию уже поступили 5075 сообщений о пропаже детей. Надо сказать, что мы имеем определенную положительную динамику в частях их разработок».
Подростки
Основную массу пропавших детей составляют подростки. Дети в возрасте 13-17 лет сбегают из дома по разным причинам: первая любовь, ссора с родителями, одни хотят попробовать пожить самостоятельно, другие уходят из неблагополучных семей или интернатов.
Следует быть внимательным и по возможности сопровождать детей, несмотря на возраст. Случай, когда в 2014 году в Днепре наркоман жестоко убил 15-летнюю школьницу, вводит в шок. Девочка просто шла к репетитору, обычное дело для учащихся.
Опасный миф
Нацполиция просит родителей сразу же обращаться в местный горотдел с заявлением и фотографией, если из дома ушел ребенок. Самым опасным мифом является мнение, что к правоохранительным органам можно обращаться только на третий день после исчезновения детей, но это не так. В основном по статистике потерявших находят в первые сутки.
Полицейские просят не устраивать самодеятельности, а обращаться в органы. Большинство родителей впадают в панику, начинают звонить близким, родственникам, но чаще всего такие действия ни к чему не приводят.
Дети младшего возраста
Страшнее всего, когда пропадают дети до 7 лет. Очень важную роль здесь играет халатность родителей, их невнимательность к собственным детям. Случай, когда в Житомирской области два мальчика 3 и 4-х лет утонули в речке, в очередной раз подтверждает это. Дети просто вышли со двора без спроса. В Одесской области до сих пор не нашли пропавшего в 2013 году полуторагодовалого мальчика.
Часты случаи, когда родители не могут поделить детей. Известны случаи кражи отцами собственных детей и вывоз их за пределы страны.
Еще одна причина кражи детей – чтобы они просили милостыню на улице. Поэтому полиция просит не быть равнодушными и сообщать в Департамент борьбы с преступлениями или просто позвонив в полицию, если на улицах встречаются дети.
Пропавшие навсегда
Еще одна категория детей, которые не были найдены. Ни дети, ни их тела так и не удалось обнаружить. По статистике такие пропавшие вряд ли вернуться в семью.
Детский омбудсмен Николай Кулеба:
«Советовал бы не оставлять детей до 7 лет одних или с малознакомыми людьми. В любом возрасте нужно выстраивать с ребенком доверительные отношения. Обсуждать с ребенком - как следует реагировать на незнакомых людей или на их предложения, к кому следует обращаться в случае чрезвычайной ситуации. Уверен, многих бы трагедий удалось избежать»
Источник Знамя индустрии.
Теги: Украина, Донбасс, дети, пропавший без вести
- Наставники и обездоленные дети находят друг друга
- "Война коснулась души" - строки из письма школьников на фронт (ВИДЕО)
- Саш, Сереж, Ань и Оксан - в архив. Украинцы дают детям старославянские имена
- 100 000 детей, 33 170 голубей: украинский социальный проект признали самым масштабным в мире
- В Госпогранслужбе объяснили условия безвиза для детей
- Аброськин: Сексуальное насилие над малолетними в Украине приняло масштабы "эпидемии"
- Боевики Захарченко не хотят выполнять приказ о сотрудничестве с ОБСЕ11:59
- Путин: "Наличие миротворцев на Донбассе считаю вполне уместным"11:42
- “Грохнут свои: в “республиках” давно недовольны - или ГРУшники, или ФСБшники замочат как свидетелей”, - украинцы в ожидании конца Захарченко и Плотницкого11:22
- За сутки боевики 36 раз обстреляли позиции сил АТО на Донбассе10:41
- "Мы их не признаем, как они не признали "ДНР"!" - боевики Захарченко не хотят выполнять приказ о сотрудничестве с ОБСЕ10:19
- ДОНБАССУ БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ ГРОЗИТЬ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЛОКАДА?09:32
- Стало известно, какое оружие Россия начала выводить с Донбасса09:12
- "ДНР" и "ЛНР" прекращают существование: Захарченко и Плотницкий собирают чемоданы и готовятся убраться из Донбасса08:49
- Кремль начал сливать "ЛНР" и "ДНР": террористы издали указ о неограниченном допуске ОБСЕ к оккупированному Донбассу08:11
- На Донбассе ликвидирован российский наемник из Братска: соцсети удивила странная формулировка в его заключении о смерти07:29
- Боевики Захарченко не хотят выполнять приказ о сотрудничестве с ОБСЕ11:59
- Путин: "Наличие миротворцев на Донбассе считаю вполне уместным"11:42
- У Путина назревает большой конфликт из-за Донбасса11:39
- “Грохнут свои: в “республиках” давно недовольны - или ГРУшники, или ФСБшники замочат как свидетелей”, - украинцы в ожидании конца Захарченко и Плотницкого11:22
- В Украине пропадают дети. Страшная статистика11:01
- За сутки боевики 36 раз обстреляли позиции сил АТО на Донбассе10:41
- "Мы их не признаем, как они не признали "ДНР"!" - боевики Захарченко не хотят выполнять приказ о сотрудничестве с ОБСЕ10:19
- Россияне выводят войска из Донбасса, а главари "ЛДНР" ищут жилье в РФ09:44
- ДОНБАССУ БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ ГРОЗИТЬ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЛОКАДА?09:32
- Стало известно, какое оружие Россия начала выводить с Донбасса09:12
- У Путина назревает большой конфликт из-за Донбасса11:39
- В Украине пропадают дети. Страшная статистика11:01
- Россияне выводят войска из Донбасса, а главари "ЛДНР" ищут жилье в РФ09:44
- Як розпізнати депресивний стан?22:35
- Названы лучшие напитки для продления молодости20:00
- Эффективные методы против осеннего авитаминоза17:28
- Чим корисна курага?15:55
- Простой способ проверить, в норме ли ваш вес14:05
- Чудодейственные специи, которые вылечат вас от страшных недугов11:33
- ПОЧЕМУ МУЖЧИНАМ НЕ СТОИТ НОСИТЬ ОБРУЧАЛЬНЫЕ КОЛЬЦА10:16
- "Мы стоим перед тикающей бомбой замедленного действия". Западные СМИ об Украине
- Тимошенко требует созвать экстренное заседание в Верховной Раде
- Срочное заявление Тимошенко: Я расскажу Вам правду! Украина на грани…
- На Донбассе ликвидирован российский наемник из Братска: соцсети удивила странная формулировка в его заключении о смерти
- Зачем съедать ложку меда с корицей
- Пособие на погребение и получение пенсии умершего: нюансы для переселенцев
- В США намерены силой деблокировать Керченский пролив
- Дипломатия закончилась: российский МИД перешел к угрозам
- Строительство Керченского моста ставит под угрозу поставку 1 млн тонн чугуна из Мариуполя в США
- Нельзя унижать людей из ОРДЛО, нужно дать им любовь и заботу - писатель Любко Дереш