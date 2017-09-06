- Чего хочет добиться Россия введением Миссии ООН на Донбасс на своих условиях: стали известны 5 ключевых целей Путина15:41
- Нельзя допускать к власти тех, кто правил страной последние 20 лет, – Рабинович14:26
- "Мир имеет дело с опасными, ушедшими на 70 лет назад мозгами", - волонтер Гай о Третьей мировой войне и проблемах Запада в борьбе с РФ13:16
- Глава МИД Германии увидел в согласии Путина на размещение миротворцев на Донбассе "поразительный сигнал"12:16
- СМИ: гречка может подорожать до 40 гривен09:32
- НАБУ подозревает Нацполицию в махинациях при закупке авто08:32
- Всемирный банк поторопил Украину с автоматической индексацией пенсий07:51
- "Не давайте оружие, а то будем продолжать войну активнее". В чем смысл пресс-конференции "пожизненного вождя" Путина на языке подковерной иезуитской дипломатии. ВИДЕО07:29
- Украинцев предупредили: самым популярным активом будет наличный доллар22:03
- Рада приняла закон о 12-летней школе21:09
Чего хочет добиться Россия введением Миссии ООН на Донбасс на своих условиях: стали известны 5 ключевых целей Путина
Аналитик Украинского института будущего Игар Тышкевич назвал пять целей, которые хочет добиться Россия путем введения миротворцев ООН на Донбасс, передает dialog.ua.
Эксперт полагает, что президент РФ Владимир Путин специально предложил ввести миротворческий контингент на Донбасс на своих условиях, которые сильно ограничивают эффективность работы Миссии ООН.
"В частности, российские предложения касаются размещения "голубых касок" лишь только на линии соприкосновения. То есть никакого влияния на события внутри оккупированных территорий данные соединения иметь не будут", - отметил Тышкевич.
Аналитик добавил, что так Россия пытается:
продемонстрировать "прогресс и добрую волю" по урегулированию ситуации на Донбассе; навязать свой формат обсуждения проблемы и перехватить инициативу;
зафиксировать, что контингент вводится для разделения противоборствующих сторон в конфликте на востоке Украины, и ввести главарей "Л/ДНР" в переговорный процесс как полноправных участников;
стать всего лишь "посредником" в войне на Донбассе;
не допустить признания ОРДЛО оккупированными территориями и вновь повесить как минимум финансирование региона на Киев.
"Если это получится, то мы имеем классический, много раз обыгранный вариант "анклавов" наподобие Абхазии и Северной Осетии. Это удобная для РФ позиция, поскольку Кремль на практике знает, как поддерживать градус напряжения в таких условиях", - резюмировал Тышкевич.
Теги: Донбасс, Путин, Российская Федерация, ООН, ДНР, ЛНР, миротворцы
- В ООН прокомментировали признание РФ так называемых паспортов "ЛДНР"
- "Это стандартный политический покер", - Арестович рассказал, какова цель новой путинской аферы с российскими "миротворцами" на Донбассе
- Россия стремится обеспечить оружием террористов по всему миру: Турчинов прокомментировал скандальное заявление Путина о поставке летального оружия в Украину
- Киев призвал мир усилить давление на Москву
- “Кремль начал переобуваться конкретно! Готовимся к кровавой бойне”, – инициатива Путина вызвала резонанс в Донецке
- "Путин сломался и испугался. Он готов реально отступиться от "ЛДНР", - Леонид Радзиховский
- В ЛНР пытались переправить контрабандой свинину и страусов16:05
- Боевики на Донбассе проведут военные учения синхронно с российско-белорусскими15:14
- Наводнившие Донбасс якуты и буряты готовятся остаться в Донецке: "женихи" ищут якуток и молдаванок - соцсети14:01
- В секторе "Мариуполь" боевики провоцируют ВСУ на ответный огонь13:36
- Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали передвижение танков боевиков под Луганском12:54
- Боевики несут тяжелые потери на Донбассе: "оползень" и мины убили 12 человек12:34
- “Кремль начал переобуваться конкретно! Готовимся к кровавой бойне”, – инициатива Путина вызвала резонанс в Донецке11:54
- В Донецке за четыре дня боевики «ДНР» задержали почти 600 горожан11:26
- Введение миротворцев ООН на Донбасс вызвало панику боевиков: Ходаковский рассказал, почему это станет концом для "ДНР"10:37
- В Мариуполе в центре города погиб рабочий09:57
- Чего хочет добиться Россия введением Миссии ООН на Донбасс на своих условиях: стали известны 5 ключевых целей Путина15:41
- Боевики на Донбассе проведут военные учения синхронно с российско-белорусскими15:14
- Совет Евросоюза официально продлил санкции против РФ на полгода: 38 компаний и 149 человек, включая друзей Путина, попали под удар14:50
- Нельзя допускать к власти тех, кто правил страной последние 20 лет, – Рабинович14:26
- Наводнившие Донбасс якуты и буряты готовятся остаться в Донецке: "женихи" ищут якуток и молдаванок - соцсети14:01
- В секторе "Мариуполь" боевики провоцируют ВСУ на ответный огонь13:36
- "Мир имеет дело с опасными, ушедшими на 70 лет назад мозгами", - волонтер Гай о Третьей мировой войне и проблемах Запада в борьбе с РФ13:16
- Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали передвижение танков боевиков под Луганском12:54
- Боевики несут тяжелые потери на Донбассе: "оползень" и мины убили 12 человек12:34
- Глава МИД Германии увидел в согласии Путина на размещение миротворцев на Донбассе "поразительный сигнал"12:16
- Как жениться людям из неподконтрольного Донбасса: теория и практика11:15
- Список «ліків», які насправді нічого не лікують! Варто знати08:49
- Крымчане боятся миграции жителей Донбасса15:27
- “Плешивец отползает”, - Сеть едко отреагировала на неожиданное заявление Путина о миротворцах на Донбассе15:10
- Донбасс еще долго будет просто бандитской зоной – офицер США14:31
- Волчьи ямы, заборы с током и отравленная водка: как украинцы защищают дачи13:26
- Путин готовится к концу: Пономарь объяснил скрытый смысл соглашения хозяина Кремля на ввод миротворцев на Донбасс13:08
- Танковое наступление на Мариуполь. Как это было...12:37
- У Путина назревает большой конфликт из-за Донбасса11:39
- В Украине пропадают дети. Страшная статистика11:01
- Срочное заявление Тимошенко: Я расскажу Вам правду! Украина на грани…
- "Мы стоим перед тикающей бомбой замедленного действия". Западные СМИ об Украине
- "ДНР" и "ЛНР" прекращают существование: Захарченко и Плотницкий собирают чемоданы и готовятся убраться из Донбасса
- Зачем съедать ложку меда с корицей
- На Донбассе ликвидирован российский наемник из Братска: соцсети удивила странная формулировка в его заключении о смерти
- Тимошенко требует созвать экстренное заседание в Верховной Раде
- В США намерены силой деблокировать Керченский пролив
- "Задача сдачи Донбасса была поставлена в сентябре 2014 года, и с тех пор никаких отклонений от генеральной линии не наблюдается. Путин сливает Донбасс аккуратно", - Эль Мюрид
- “Кремль начал переобуваться конкретно! Готовимся к кровавой бойне”, – инициатива Путина вызвала резонанс в Донецке
- “Открытая угроза Путина означает, что план вторжения готов”, - Гай озвучил тревожный прогноз о масштабном вторжении России