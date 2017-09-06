"Кремлевские "голуби мира" все-таки чего-то сильно покурили", - Тука "послал в сад" Путина с его предложениями о миротворцах на Донбассе

06.09.2017 20:05

Все базовые предложения "кремлевских миротворцев" уже известны и давно отвергнуты украинской стороной. Об этом на своей странице в "ФБ" написал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

По его словам, с первых дней россияне занимают позицию "голубей мира", которые стремятся лишь к одному - "вернуть мир в братскую Украину", а вместе с ним безблоковый статус и монополию своего капитала. При этом он отметил, что "мир" в понимании Москвы может существовать только с приставкой "русский".

Кроме того, Тука подчеркнул, что все уловки российского президента хорошо знакомы, поэтому его инициатива о так называемых миротворцах на Донбассе сразу же была отправлена украинцами "в сад".

"Формула Штайнмайера уже получила свою оценку – в сад. Идея о "голубых бурятах" тоже получила оценку – в сад. Миротворцы вдоль линии столкновения – в сад. Все базовые предложения "кремлевских миротворцев" уже нам известны и посланы... в сад", – резюмировал он.

Напомним, как сообщал "Диалог.UA", сегодня президент РФ Владимир Путин поручил своим министрам подать в Совбез ООН резолюцию относительно миротворцев на Донбассе. При этом хозяин Кремля выдвинул несколько условий Киеву и значительно "урезал" действие мандата наблюдателей.