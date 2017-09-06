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"Мир имеет дело с опасными, ушедшими на 70 лет назад мозгами", - волонтер Гай о Третьей мировой войне и проблемах Запада в борьбе с РФ
Западный мир не может равноправно воевать с Россией в XXI веке – цивилизованный мир более уязвим в своей развитости. В РФ до сих пор некоторые производства с компьютерами на дискетах и бумажный документооборот, а большинство городов и сел не имеют ж/д и дорожного соединения. На Западе один вирус может парализовать больницы, станции, экономические мировые центры. Волонтер Мирослав Гай доказал, что Россия, вопреки всем заявлениям, готова воевать со всем миром, передает “Диалог.UA”.
Итак, тезис о том, что Кремль не нападет, разбивается о факты: Россия напала на Донбасс, имеем десятки тысяч жертв и переселенцев. Ресурсы для войны в Украине у РФ есть. Более того, нарушая Будапештский меморандум и международное право, поставляя оружие "Хезболле" и ядерные технологии Ирану и КНДР, используя химическое оружие в Сирии, Россия демонстрирует, что ей плевать на мировое сообщество.
Что касается вероятности мировой войны, то у России нет высокоточного оружия и мощной экономики, но в запасе - спецназ, айти-технологии и террор.
На Западе любое ЧП с 500 жертвами может привести к политическому кризису, в России люди могут никогда не узнать о трагедии. Человеческий ресурс для Кремля не проблема. Путин неспроста дает возможность Рамзану Кадырову создавать мусульманский центр в Азии. РФ вкладывает деньги в создание точек нестабильности и радикальные организации, спонсирует террор на Западе и поддерживает радикальный ислам у себя. Для недовольных выстроена система репрессий.
Теги: Украина, Донбасс, Российская Федерация, террор, репрессии
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