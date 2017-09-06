- Всемирный банк поторопил Украину с автоматической индексацией пенсий07:51
- "Не давайте оружие, а то будем продолжать войну активнее". В чем смысл пресс-конференции "пожизненного вождя" Путина на языке подковерной иезуитской дипломатии. ВИДЕО07:29
- Украинцев предупредили: самым популярным активом будет наличный доллар22:03
- Рада приняла закон о 12-летней школе21:09
- "Это стандартный политический покер", - Арестович рассказал, какова цель новой путинской аферы с российскими "миротворцами" на Донбассе20:46
- 12 сентября главаря «ЛНР» Плотницкого начнут судить в Днепре за сбитый боевиками Ил-7620:19
- В законе по реинтеграции Донбасса АТО заменят новым термином19:56
- В Украине до конца года заработает онлайн-регистрация авто19:04
- ПОЛУЧИТ ЛИ УКРАИНА ТРАНШ ОТ МВФ?18:16
- Россия стремится обеспечить оружием террористов по всему миру: Турчинов прокомментировал скандальное заявление Путина о поставке летального оружия в Украину17:51
"Не давайте оружие, а то будем продолжать войну активнее". В чем смысл пресс-конференции "пожизненного вождя" Путина на языке подковерной иезуитской дипломатии. ВИДЕО
Пресс-конференции этого пожизненного вождя - всегда точно срежиссированный спектакль, где у всех персонажей роли расписаны до мельчайших деталей, сообщает dialog.ua.
Недаром там маячит врач Маргулис (зачеркнуты последние три слова), переминаясь с ноги на ногу, глава всех пропагандистов страны и "умывальников Начальник и мочалок Командир!" (опять зачеркнуто - ну, что ты будешь делать, тянет автора на цитаты") усатый товарищ, он же отец красавицы. Естественно, это всегда - посыл другим внешним игрокам. Что касается ситуации со страной, гражданином которой я являюсь, то смотрите с 20:50 до 25:30.
Если перевести с языка подковерной иезуитской дипломатии на обычный разговорный, то, на скромный мой взгляд обладателя диплома истфака КГУ, произошло следующее:
1. Неожиданное изменение позиции о "миротворцах ООН" и даже взятие на себя инициативы внесения этого предложения на СБ говорит о том, что заявление о реально возможном предоставлении Украине летального оружия со стороны США не прошло незамеченным.
2. Поэтому это недвусмысленное предложение сделки: мы согласны на миротворцев (хотя тут же и куча оговорок - только на "нейтралке" и обязательно прямой контакт с назначенными им же главарями ОРДЛО), только не нужно оружия. После ответа на этот первый вопрос по Украине, и после "прошу вас", обращенное к следующему "солдату агитационного отдела" - видно, как эта уступка ему далась тяжело, и он предвкушает ответ далее (ну, он же глава режиссеров, а как же!).
3. Отвечая на следующий вопрос, он получал удовлетворение от "количество жертв, безусловно, может увеличиться - см.24:30 - (ах, не смог скрыть блеск в глазах!) и дважды повторил "ничего не поменяется" (тот же огонь довольства в глазах! - хотя откуда он знает, ихтамнет :-) ) и опять про жертвы (но, вспомнив выученное накануне, добавил "это прискорбно").
Далее - это уже установки для своих ручных СМИ - "у республик достаточно оружия - в том числе, захваченного у противоборствующей стороны..." И опять - "если американцы дадут оружие, трудно прогнозировать (ха), как поведут себя республики - м.б., они направят оружие в ДРУГИЕ (подчеркнуто интонационно им же) зоны конфликта, которые чувствительны для тех, кто создает проблемы для них" (конец цитаты). Ну, то есть - "не давайте оружие, а то будем продолжать войну активнее" :-( И вождь пошел шпарить про Сирию.
Теги: Украина, США, Донбасс, Путин, Китай, Российская Федерация, оружие, ООН, миротворцы
- Россия стремится обеспечить оружием террористов по всему миру: Турчинов прокомментировал скандальное заявление Путина о поставке летального оружия в Украину
- Неожиданно: в США заявили о помощи Путина Украине
- Американский "ястреб" для Донбасса
- Москва пошла ва-банк: Украине посоветовали готовиться к тяжелой осени. Запад отвернется от Украины?
- "США этой смерти не простит - Путин может получить жесткий ответ", - эксперты о влиянии гибели сотрудника ОБСЕ в "ЛНР" на урегулирование кровопролития в Донбассе
- Президент Порошенко нашел способ, как заставить Путина вывести свои войска из Украины и установить мир на Донбассе: появились первые подробности "осенней спецоперации" по устранению кремлевской "нечисти"
- Сегодня в Минске поднимут вопрос об обмене с "ЛНР" и "ДНР" заложниками по системе "87 украинцев на 309 террористов", - СБУ08:11
- Вот такой он, "рус***й мирок", в оккупированном Луганске: всего одно слово, но как тонко подмечено настоящее лицо "ЛНР" в этой надписи22:32
- Обстановка в Донбассе с начала суток: террористы переместили огневую активность на мариупольское направление, уже зафиксировано 11 срывов "перемирия"21:37
- 12 сентября главаря «ЛНР» Плотницкого начнут судить в Днепре за сбитый боевиками Ил-7620:19
- Решил сбежать от Плотницкого: на украинском блокпосту в Луганской области задержан террорист из "народной милиции" "ЛНР"19:32
- На Донбассе погиб очередной российский наемник по кличке Эфиоп16:31
- Законопроект о реинтеграции Донбасса на финишной прямой14:49
- В "ДНР" испугались боевых вепрей ВСУ. ВИДЕО14:08
- Итоги понедельника на оккупированных территориях Донбасса13:51
- Танковое наступление на Мариуполь. Как это было...12:37
- Сегодня в Минске поднимут вопрос об обмене с "ЛНР" и "ДНР" заложниками по системе "87 украинцев на 309 террористов", - СБУ08:11
- Всемирный банк поторопил Украину с автоматической индексацией пенсий07:51
- "Не давайте оружие, а то будем продолжать войну активнее". В чем смысл пресс-конференции "пожизненного вождя" Путина на языке подковерной иезуитской дипломатии. ВИДЕО07:29
- Вот такой он, "рус***й мирок", в оккупированном Луганске: всего одно слово, но как тонко подмечено настоящее лицо "ЛНР" в этой надписи22:32
- Украинцев предупредили: самым популярным активом будет наличный доллар22:03
- Обстановка в Донбассе с начала суток: террористы переместили огневую активность на мариупольское направление, уже зафиксировано 11 срывов "перемирия"21:37
- Рада приняла закон о 12-летней школе21:09
- "Это стандартный политический покер", - Арестович рассказал, какова цель новой путинской аферы с российскими "миротворцами" на Донбассе20:46
- 12 сентября главаря «ЛНР» Плотницкого начнут судить в Днепре за сбитый боевиками Ил-7620:19
- В законе по реинтеграции Донбасса АТО заменят новым термином19:56
- Крымчане боятся миграции жителей Донбасса15:27
- “Плешивец отползает”, - Сеть едко отреагировала на неожиданное заявление Путина о миротворцах на Донбассе15:10
- Донбасс еще долго будет просто бандитской зоной – офицер США14:31
- Волчьи ямы, заборы с током и отравленная водка: как украинцы защищают дачи13:26
- Путин готовится к концу: Пономарь объяснил скрытый смысл соглашения хозяина Кремля на ввод миротворцев на Донбасс13:08
- Танковое наступление на Мариуполь. Как это было...12:37
- У Путина назревает большой конфликт из-за Донбасса11:39
- В Украине пропадают дети. Страшная статистика11:01
- Россияне выводят войска из Донбасса, а главари "ЛДНР" ищут жилье в РФ09:44
- Як розпізнати депресивний стан?22:35
- Срочное заявление Тимошенко: Я расскажу Вам правду! Украина на грани…
- "Мы стоим перед тикающей бомбой замедленного действия". Западные СМИ об Украине
- "ДНР" и "ЛНР" прекращают существование: Захарченко и Плотницкий собирают чемоданы и готовятся убраться из Донбасса
- Зачем съедать ложку меда с корицей
- Тимошенко требует созвать экстренное заседание в Верховной Раде
- На Донбассе ликвидирован российский наемник из Братска: соцсети удивила странная формулировка в его заключении о смерти
- В США намерены силой деблокировать Керченский пролив
- "Задача сдачи Донбасса была поставлена в сентябре 2014 года, и с тех пор никаких отклонений от генеральной линии не наблюдается. Путин сливает Донбасс аккуратно", - Эль Мюрид
- Пособие на погребение и получение пенсии умершего: нюансы для переселенцев
- “Грохнут свои: в “республиках” давно недовольны - или ГРУшники, или ФСБшники замочат как свидетелей”, - украинцы в ожидании конца Захарченко и Плотницкого