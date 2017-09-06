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Нельзя допускать к власти тех, кто правил страной последние 20 лет, – Рабинович
В Украине необходимо провести люстрацию по очень простому механизму: автоматически исключить из власти тех, кто правил страной 20 лет — в Администрации Президента, правительстве, в областных администрациях. Такое мнение высказал народный депутат Украины, лидер политической партии "За життя" Вадим Рабинович в интервью программе "Трибуна", которая вышла в эфире винницкого телеканала "Винтера", передает kp.ua/politics.
"Предлагаю провести очень простую люстрацию. Те, кто правили страной 20 лет — в Администрации Президента, в Кабмине, в областных администрациях – просто автоматические не допускаются к власти, исключаются из нее. Натворили за 26 лет такое, что нам теперь невозможно жить.
Украина была шестой страной в мире по космонавтике, а теперь посмотрите, что творится — выпускают кастрюли по три рабочих дня в неделю на "Южмаше", треть страны уехала батрачить, молодежь не видит тут своей реализации, старики вынуждены еле выживать, науку уничтожили. И все непонятно для чего, нет понимания, что мы в результате строим, неужели строим страну только для своры алчных чиновников?" — возмутился политик.
При этом лидер партии "За життя" предложил "другой вариант" развития экономики Украины.
"Наша партия предлагает строить независимую, внеблоковую Украину, с сильно развитой экономикой, опирающейся на аграрный сектор, хай-тек и банковскую сферу по типу "Швейцарии Восточной Европы". А что предлагают строить другие? Этого же не прозвучало. Тот строил бандитскую страну, другой страну сплошных казнокрадов, третий еще что-то... Так нельзя! Мы должны предложить нашим детям другой вариант! И мы, как оппозиция, это предлагаем", — убежден парламентарий.
Рабинович отметил, что нынешняя оппозиция уже не имеет никакой политической силы, в частности "Оппозиционный блок" полностью "продался власти", поддерживая бюджеты действующего премьер-министра Владимира Гройсмана или экс-главы Кабмина Арсения Яценюка.
"Я не думаю, что в Украине сейчас существует какая-то другая реальная конструктивная парламентская оппозиция. Потому что "Оппозиционный блок" продался полностью власти. Вдумайтесь в то, что эта "оппозиция" голосует за законопроекты, которые передают Конституционный суд в управление президенту или поддерживают голосами бюджеты Гройсмана или Яценюка. Разве это оппозиция?" — заявил депутат.
Что касается работы правительства, то Вадим Рабинович убежден, что в стране внедряются "разрушительные реформы".
"То, что спланировано "гениальными стратегами" нынешнего Кабмина, особенно в здравоохранении, – это открытое уничтожение государства и народа. Что это за медицинская реформа, которая подразумевает, что онкологических больных не нужно лечить, "скорые" отменять, больницы закрывать, а главное – нарушать Конституцию, где по 49-й статье нам гарантируется бесплатное медобслуживание?
Но плевали у нас на законы, плюют и на Конституцию! Вдумайтесь, глава Минздрава на глазах у всех нас закупила просроченных лекарств, засекретила все данные о покупке", — сообщил политик.
Лидер партии "За життя" выступил против "экономических действий" нынешней власти и призвал украинцев к перевыборам.
"Уникальность нашей партии в том, что мы оппонируем власти и прошлой, и нынешней. И нам это делать просто, потому что я лично никогда не был во власти. Ни с прошлой, ни с нынешней властью меня ничего не связывает. И мне не стыдно за то, что я делаю. Ни разу я не голосовал вместе с нынешней властью, не поддерживал их тарифы, убийственный для пенсионеров бюджет, действия НБУ по убиению гривны. Мы призываем к перевыборам, мы против экономических действий власти, мы знаем, что Украину ждет большое будущее, мы еще взаймы МВФ будем давать!" — резюмировал Рабинович.
Теги: Украина, Донбасс, НБУ, оппозиция, МВФ, Конституция, Кабмин, реформы
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