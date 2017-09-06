Сколько стоит обед депутата Украины

06.09.2017 20:23

Цены в столовой Верховной Рады к осенней сессии подскочили почти в два раза.

Как передает корреспондент "Страны", брускетта с семгой в прошлом году стоила почти 27 грн, а сегодня - 39,88 грн. Отварное филе осетра ранее можно было приобрести за 120 грн, а сейчас по 285 грн/100гр, цена 100 гр. отварной семги выросла с 92 до 133 грн.

А вот знаменитая котлета по-киевски выросла почти в два раза - с 22,29 до 39,21 грн.

Появились также и новые блюда, такие как отварная семга с грушей по 126,9 грн за 175 гр. и тигровые креветки с помидором черри по 146,23 грн.