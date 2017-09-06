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Стало известно, сколько украинцев считают русский родным языком
Социологи поделились результатами последних исследований. За годы независимости языковой вопрос в Украине невероятно сильно обострился, в том числе благодаря активному участию России.
Согласно данным исследования Института социологии Национальной академии наук Украины, порядка 30% украинцев хотят предоставить русскому языку статус официального. При этом 54% граждан выступают категорически против подобной инициативы, передает politeka.net.
Традиционно для Украины мнение граждан рознятся в зависимости от региона. Например, на западе против русского языка выступают аж 88% жителей, за — всего 4%. Однако на востоке мнение украинцев уже совершенно другое – язык оккупантов поддерживают 45% населения, против же — 38%.
Даже на Донбассе, который якобы так хочет в «русский мир», против инициативы отдали голос до 14%, еще 55% — поддержали.
При этом 73% респондентов назвали украинский язык родным, русский — 9%. Примерно каждый пятый житель считает родными для себя оба языка.
Если же верить социологии, то число русскоговорящих в Украине за последние 20 лет сократилось на 10%.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, русский язык, украинцы, опрос
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