Стало известно, сколько украинцев считают русский родным языком

06.09.2017 18:34

Социологи поделились результатами последних исследований. За годы независимости языковой вопрос в Украине невероятно сильно обострился, в том числе благодаря активному участию России.

Согласно данным исследования Института социологии Национальной академии наук Украины, порядка 30% украинцев хотят предоставить русскому языку статус официального. При этом 54% граждан выступают категорически против подобной инициативы, передает politeka.net.

Традиционно для Украины мнение граждан рознятся в зависимости от региона. Например, на западе против русского языка выступают аж 88% жителей, за — всего 4%. Однако на востоке мнение украинцев уже совершенно другое – язык оккупантов поддерживают 45% населения, против же — 38%.

Даже на Донбассе, который якобы так хочет в «русский мир», против инициативы отдали голос до 14%, еще 55% — поддержали.

При этом 73% респондентов назвали украинский язык родным, русский — 9%. Примерно каждый пятый житель считает родными для себя оба языка.

Если же верить социологии, то число русскоговорящих в Украине за последние 20 лет сократилось на 10%.