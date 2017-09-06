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Всемирный банк поторопил Украину с автоматической индексацией пенсий
Неоднозначность индексации пенсий может подорвать доверие граждан к пенсионной системе. Автоматическая индексация пенсий в Украине должна начаться с 2018 года, а не с 2021 года, как это предусмотрено существующим проектом закона о пенсионной реформе, предложенным Верховной Раде Кабинетом министров. Об этом во вторник, 5 сентября, сообщает Интерфакс-Украина, ссылаясь на директора Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Сату Кахконен.
По ее словам, это важно для прозрачности и стабильности пенсионных выплат и во избежание уменьшения размеров пенсий.
Она отметила, что одной из целей реформы является создание системы, которая бы основывалась на правилах, а не на субъективном решении государственного аппарата.
"Эта цель не будет достигнута, если индексация в 2019-2020 годах будет оставлена на усмотрение власти", – сказала Кахконен.
Она считает, что такая неоднозначность индексации пенсий в 2019-2020 годах вообще может подорвать доверие граждан к пенсионной системе.
Теги: Украина, Донбасс, Всемирный банк, индексация, Кабмин, Верховная Рада, пенсии
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