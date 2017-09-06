Введение миротворцев ООН на Донбасс вызвало истерику у Стрелкова-Гиркина: бывший главарь "ДНР" назвал Путина предателем и потребовал захватить всю Украину

06.09.2017 16:31

Заявление президента России Владимира Путина о введении миротворцев ООН на Донбасс вызвало возмущение у бывшего главаря "ДНР" Игоря Стрелкова-Гиркина, который устроил настоящую истерику и заявил, что процесс "освобождения" Донбасса от Украины полностью похоронен. Об этом бывший террорист написал на собственной странице в социальной сети, передает dialog.ua.

Гиркин назвал Путина предателем и трусом, заявив, что теперь "над его могилой звучит похоронный марш". Он возмущен еще и тем фактом, что сегодня уже никто не вспоминает о "возвращении всей Украины в состав России", а разложившееся и потерявшее боеспособность войско "ДНР" под командованием Захарченко игнорирует амбициозные планы по захвату всей Украины, Киева и Мариуполя.