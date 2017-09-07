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Будущее выступление Порошенко в Раде: источник раскрыл интересные детали
Во время своего ежегодного выступления в Верховной Раде в четверг, 7 сентября, президент Украины Петр Порошенко будет больше говорить о сотрудничестве с Западом, а вопросу деоккупации и войны на Донбассе уделит меньше внимания.
Об этом сообщили источники "Апострофа", близкие к президенту.
Отмечается, что Порошенко планирует сделать акцент на двух темах - сотрудничестве с Европейским союзом и НАТО, а также поддержке парламентариями необходимых реформ. В то же время об освобождении Донбасса и войне на Востоке Украины уделит меньше внимания. Источники поясняют это тем, что Порошенко чувствует, что решить эти проблемы сейчас не может.
В Администрации президента "Апострофу" данную информацию комментировать отказались, но сообщили, что послание было готово еще 1 сентября.
Также источники отмечают, что администрация Порошенко возлагает большие надежды на послание, так как его можно будет считать стартом подготовки к президентским выборам, которые должны пройти в 2019 году.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Донбасс, Верховная Рада, Порошенко, выступление
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