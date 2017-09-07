Эксперт: Украина попала в ловушку, которую сама же выставила

07.09.2017 10:35

Известный израильский политический обозреватель Соломон Манн в своем блоге пишет о том, что в свое время президент Украины Порошенко сделал ошибку, которая, спустя некоторое время может обернуться поражением в героическом противостоянии с Россией.

Ошибка состоит в том, что Порошенко предложит ввести миротворцев ООН на Донбасс. По словам Соломона Манна, призыв к ООН о введении миротворцев – это декларация страны перед мировым сообществом, что она сама не в состоянии справиться с внутренней проблемой и передает полномочия решения этой проблемы другой силе.



Соломон Манн, если говорить простым языком, то Украина просто отказалась от своего голоса в решении проблемы, ведь миротворцы будут введены в рамках Минского соглашения, а это значит, что Украину принудят к исполнению Минских соглашений так, как они были подписаны, а не так как Украине хочется. И это существенная проблема. «По всей видимости Порошенко надеялся, что Россия наложит вето на резолюцию о миротворцах и этим самым докажет всему миру, что она агрессор и мира не хочет», – написал Манн.



По его словам, реакция Путина последовала почти мгновенно: Путин одобрил идею и заявил, что миротворцев надо ввести как можно скорее и поставить их на разграничении противоборствующих сторон. Соломон Манн считает, что российские дипломаты намного опытнее и умнее украинских, они сразу поняли, что как только миротворцы встанут на границах Донбасса, регион сепаратистов заживет своей жизнью в полную силу и процесс уже невозможно будет остановить. Они выполнят Минские соглашения, проведя у себя выборы, избрав своих полевых командиров мэрами, депутатами и делегатами, а те в свою очередь назначат офицеров сепаратистских бандформирований начальниками милиции, Нацгвардии, прокурорами и судебными исполнителями. Армия даже разоружаться не станет – они станут нацгвардейцами и полицией. После этого ОБСЕ заявит Украине – мы провели на этих территориях выборы согласно Закона об особом статусе от 14 сентября 2014 года теперь вы их утвердите и принимайте ключи от границы. «Путин снова использовал глупость оппонента, как он использовал неосторожные слова Обамы о том, что он откажется от устранения Асада, если тот уничтожит химическое оружие. Уже тогда политики должны были понять, что в стане Путина сидят не слабые политики, которые умеют играть на чужом поле и захватывать инициативу», – резюмировал эксперт.

Источник: http://from-ua.com