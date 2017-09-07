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Комитет ВР поддержал реформу пенсионной системы
В парламентском комитете по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения заявили, что поддерживают проект закона №6614 о реформе пенсионной системы ко второму чтению в Верховной Раде. Как передает replyua.net, об этом идет речь в сообщении Министерства социальной политики Украины, с которым можно познакомиться на сайте Кабинета Министров. Подчеркивается, что о поддержке соответствующего решения заявили пять из семи членов комитета.
В соответствии с заявлением ведомства, документом предусмотрено осовеменивание пенсий уже с первого числа следующего месяца. Никаких изменений в вопросе минимального страхового стажа для выхода на пенсию не произошло – он также будет составлять пятнадцать лет. Если женщина находилась в декрете по уходу за ребенком до шестилетнего возраста, все эти годы будут зачислены в трудовой стаж. Кроме того, отдельно проводится работа над проектом пенсионного обеспечения военных, отмечается в тексте заявления министерства.
Ранее в средствах массовой информации сообщалось, что комитет парламента Украины по вопросам социальной политики одобрил идею о введении накопительного уровня пенсионной системы в процессе подготовки пенсионной реформы.
Теги: Украина, Донбасс, пенсионная реформа, Верховная Рада
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