Комитет ВР поддержал реформу пенсионной системы

07.09.2017 10:45

В парламентском комитете по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения заявили, что поддерживают проект закона №6614 о реформе пенсионной системы ко второму чтению в Верховной Раде. Как передает replyua.net, об этом идет речь в сообщении Министерства социальной политики Украины, с которым можно познакомиться на сайте Кабинета Министров. Подчеркивается, что о поддержке соответствующего решения заявили пять из семи членов комитета.



В соответствии с заявлением ведомства, документом предусмотрено осовеменивание пенсий уже с первого числа следующего месяца. Никаких изменений в вопросе минимального страхового стажа для выхода на пенсию не произошло – он также будет составлять пятнадцать лет. Если женщина находилась в декрете по уходу за ребенком до шестилетнего возраста, все эти годы будут зачислены в трудовой стаж. Кроме того, отдельно проводится работа над проектом пенсионного обеспечения военных, отмечается в тексте заявления министерства.



Ранее в средствах массовой информации сообщалось, что комитет парламента Украины по вопросам социальной политики одобрил идею о введении накопительного уровня пенсионной системы в процессе подготовки пенсионной реформы.