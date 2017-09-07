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Крах гривны: названа страшная дата
07.09.2017 08:20
Традиционно, доллар и евро в очередной раз прибавили в цене.
За сутки доллар подрос в цене на пять копеек и теперь курс доллара составляет 25,95 гривны. Евро прибавил 1 копейку и на сегодняшний день его цена составляет 30,85 грн, сообщает ТСН.
Тем временем, правительственные валютные прогнозы обещают украинцам следующий обменный курс доллара: в 2018 году он составит 29,3 грн за доллар, в 2019 году — 30,5 грн за доллар, а в 2020 году — 31 грн за доллар.
За всю свою историю гривна установила главный антирекорд 26 февраля 2015-го в официальных курсах НБУ доллар США составил 30,01 грн, а евро – 34,04 грн
Источник: http://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, гривня, валюта
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