Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Крах гривны: названа страшная дата

07.09.2017 08:20
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Крах гривны: названа страшная дата

Традиционно, доллар и евро в очередной раз прибавили в цене.

За сутки доллар подрос в цене на пять копеек и теперь курс доллара составляет 25,95 гривны. Евро прибавил 1 копейку и на сегодняшний день его цена составляет 30,85 грн, сообщает ТСН.

Тем временем, правительственные валютные прогнозы обещают украинцам следующий обменный курс доллара: в 2018 году он составит 29,3 грн за доллар, в 2019 году — 30,5 грн за доллар, а в 2020 году — 31 грн за доллар.

За всю свою историю гривна установила главный антирекорд 26 февраля 2015-го в официальных курсах НБУ доллар США составил 30,01 грн, а евро – 34,04 грн

 

Источник: http://from-ua.com 



Теги: Украина, Донбасс, гривня, валюта
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх