Крах гривны: названа страшная дата

07.09.2017 08:20

Традиционно, доллар и евро в очередной раз прибавили в цене.

За сутки доллар подрос в цене на пять копеек и теперь курс доллара составляет 25,95 гривны. Евро прибавил 1 копейку и на сегодняшний день его цена составляет 30,85 грн, сообщает ТСН.

Тем временем, правительственные валютные прогнозы обещают украинцам следующий обменный курс доллара: в 2018 году он составит 29,3 грн за доллар, в 2019 году — 30,5 грн за доллар, а в 2020 году — 31 грн за доллар.

За всю свою историю гривна установила главный антирекорд 26 февраля 2015-го в официальных курсах НБУ доллар США составил 30,01 грн, а евро – 34,04 грн

Источник: http://from-ua.com