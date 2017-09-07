На Ровенщине отравили 16 первоклассников

07.09.2017 13:44

В поселке Заречное на Ровенщине отравились продуктами 16 учеников первого класса местного учебно-воспитательного комплекса "Общеобразовательная школа I степени - гимназия". Всех их доставили в больницу с заболеванием острой кишечной инфекцией. Двоих детей родители забрали домой лечиться амбулаторно, остальные остались в медучреждении, пишет ТСН.

Об этом сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в Ровенской области. Его специалисты обследовали пищеблок учебного заведения и установили много нарушений санитарного законодательства и законодательства о безопасности и отдельных показателях качества пищевых продуктов, что, вероятно, обусловили возникновение вспышки.

"В частности, в пищеблоке не было достаточного количество холодильного и морозильного оборудования отсутствуют термометры для контроля температурного режима; не соблюдается "товарное соседство" при хранении пищевых продуктов, которые быстро портятся; нарушаются требования обработки яиц; моечные ванны в мясном цехе не подключены к канализационной сети, а часть разрабатываемого инвентаря требует замены и обновления маркировки; в заведении недостаточно стеллажей для хранения кухонной посуды и отсутствуют контейнеры для хранения овощей; с нарушением ведется журнал бракеража готовой продукции; недостаточное количество инвентаря для уборки и т. п", - пояснили в Госпродпотребслужбе.

Чтобы найти причину отравления, для проведения соответствующих лабораторных исследований специалисты отобрали смывы с различных объектов в столовой, взяли пробы пищевых продуктов, воды, обследовали работников пищеблока. Противоэпидемические мероприятия и лабораторные исследования продолжаются.

Вчера, 6 сентября, провели экстренное совещание, на котором решили временно приостановить работу пищеблока, пока там не устранят все недостатки.

Источник: http://from-ua.com