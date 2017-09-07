Обращение Порошенко к Раде: главные тезисы

07.09.2017 20:35

Президент Петр Порошенко выступил перед депутатами в рамках ежегодного послания к парламенту, задев ряд насущных вопросов внутренней и международной политики Украины.

Как и ожидалось, одними из главных посылов выступления президента стали – реформы, европейский курс страны и российская агрессия.

Также президент не забыл упомянуть и об экономике страны в связи со вступлением в силу Соглашения об ассоциации Украины с ЕС, и о возможных досрочных президентских и парламентских выборах.

Реформы, экономика

Пенсионная реформа. Президент выразил надежду, что депутаты примут проект данного документа.

"Я очень надеюсь, что это даст возможность осенью для значительной части пенсионеров увеличить пенсии. Это главная и принципиальная реформа. Понятно, что повышение не такое большое, чтобы власть могла постоянно хвастаться, а люди благодарить. Главное сейчас – это не количественные показатели, а изменение вектора движения. Мы кардинально меняем ситуацию в Пенсионном фонде".

Земельная реформа. "Я не собираюсь выжимать из Рады земельную реформу", – сказал глава государства, призвав Верховную Раду принять политические решения, которые могут изменить общественное мнение на эту тему.

В частности, Порошенко призвал принять отдельные законодательные акты, которые установят ограничения, минимальную цену на землю. "Нужно защитить украинских селян, но сделать их свободными".

Соглашение об ассоциации. По его словам, благодаря Соглашению об ассоциации экспорт в ЕС вырос в первом полугодии на 23%, а доля ЕС во внешней торговле достигла 40%. Президент напомнил, что в 2009-м доля составляла 25%.

"Это свидетельствует о начале процесса интеграции экономики Украины в экономику ЕС. Страна, которую еще 3 года назад планировали стереть с политической карты мира, нашла в себе силы бороться, меняться и двигаться вперед ... но проблемы требуют большего внимания, чем успехи. Факт остается фактом – общество недовольно ситуацией. Действовать нужно быстро, дать второе дыхание и борьбе с коррупцией, и экономическим преобразованиям. "Консервация" реформ оставляет некоторые страны на обочине прогресса".

Антикоррупционный суд. Порошенко считает, что в Украине острая нехватка судей. "Нагрузка на одного судью может составлять более тысячи дел в год. Это угрожает праву украинцев на справедливый суд".

Президент также призвал к созданию антикоррупционного суда. "Формировать его нужно быстро и учтя ошибки других стран, где специально организованные антикоррупционные суды оказались с низким коэффициентом полезного действия".

Единый налог. Порошенко потребовал от депутатов и правительства не изменять систему единого налога для так называемых "упрощенцев".

"Нужно дать среднему классу поработать хотя бы несколько лет в режиме долгосрочного планирования. А то об изменениях (налоговой системы. – Ред.) на год общество часто узнает за несколько часов, а то и минут до новогоднего обращения президента. Средний класс – от "айтишника" за компьютером до фермера в поле – самостоятельно пережил инфляцию, девальвацию, проблемы с кредитами ... Все это он выдержал сам, без поддержки государства. Но чем сильнее средний класс, тем сильнее общество, тем устойчивее демократия. Я просил бы всех нас это учесть как приоритет при формировании налоговых и бюджетных новаций".

Местные бюджеты. Доля местных бюджетов в сводном бюджете Украины приближается к 50%, отметил президент.

"Местным бюджетам остается сейчас больше денег, чем бюджету страны. Это не только деньги, это ответственность… Если раньше местные бюджеты были кассами по выплате зарплат, сейчас у них есть возможность реально проводить свою политику. Не все, правда, сориентировались, и по состоянию на 1 сентября 13,5 млрд грн лежат на депозитах в коммерческих банках, вместо того чтобы улучшать жизнь".

Досрочные выборы и депутатская неприкосновенность

Выборы. Украинский лидер дал четко понять, что готовиться к избирательной кампании нужно, но она состоится ровно в срок, не раньше.

"Очевидно, что внесение кардинальных изменений в Конституцию уже почти в избирательном цикле вряд ли будет положительно воспринято обществом. И приближение плановых голосований за президента и Верховную Раду делает еще более нерациональной идею досрочных выборов".

Также президент высказался категорически против идеи передачи права избрания главы государства Верховной Раде: "Я никогда не соглашусь с предложениями забрать у людей право избирать президента и отдать его парламенту".

Депутатский иммунитет. Парламентарии могут лишиться неприкосновенности начиная с 2020 года, если согласятся на предложение Порошенко.

"Призываю, как вы, наверное, и ожидали, внести и согласовать, наконец, изменения в Конституцию, которые отменяют депутатскую неприкосновенность. Чтобы облегчить для вас принятие этого решения, чтобы у вас не было ощущения, что оно каким-то образом направлено против вас, у меня есть очень простое предложение: давайте примем это решение с введением его в действие с 1 января 2020 года, – для депутатов уже новой Верховной Рады".

Курс на Европу

Газовый вопрос. Президент заговорил о возможности изменения с помощью Евросоюза в организации транзита газа.

"В ноябре будет два года, как Украина не покупает российский газ напрямую у "Газпрома". Эпоха газового шантажа бесповоротно осталась в прошлом ... Это дало нам возможность выиграть Стокгольмский арбитраж. Мы ждем решения арбитража и по вопросу транзита. Учитывая, что контракт завершается в 2019 году, наша задача с помощью ЕС добиться революционных изменений в организации транзита – чтобы европейцы покупали российский газ на восточной, а не на западной границе Украины, и услуги транзита Украина оказывала ЕС, а не России".

Планы по сближению с ЕС. По его словам, Украина может присоединиться к таможенному, энергетическому союзу ЕС, совместному авиапространству и другим проектам.

"Выполнение этого плана позволит Украине фактически передвинуть границу ЕС еще до официального получения членства ... Украина будет секторально интегрирована в Европу, и членство станет просто формальностью".

Также президент пообещал в будущем инициировать референдум по вступлению Украины в НАТО.

Миротворцы на Донбассе и как избавиться от России

Санкции против РФ. Украина и Запад должны заставить Москву сесть за стол переговоров, считает Порошенко.

"Режим санкций для России не является смертельным, но это действенный механизм, чтобы усадить Россию за стол переговоров. Украина будет всеми силами добиваться усиления и углубления санкций против РФ".

"Голубые каски" на Донбассе. Он напомнил, что Россия два года отбрасывала возможность миротворческой миссии ООН в Украине. Президент также выдвинул условия Украины по размещению миротворцев.

"Мы за то, чтобы развернуть полноценную миссию, которая будет обеспечивать не консервацию российской оккупации, а установление длительного мира. Миссия должна быть расположена по всей неконтролируемой территории, включая границу Украины и РФ. В миссии не должны участвовать представили конфликтующих сторон, а параметры миссии ни в коем случае не должны согласовываться с боевиками т.н. "Л/ДНР. Понятно, что договориться о параметрах миссии будет чрезвычайно сложно, но я верю, что при поддержке партнеров мы установим мир и вернем оккупированные территории".

Возвращение Крыма. Задача Украины: создать для России такие условия, чтобы она сама захотела бросить ныне оккупированный ею Крым.

"Можем ли мы отбить Крым у России силой? Реалистично – нет. Уйдет она оттуда сама? К сожалению, нет. Но мы можем с вами создать условия, когда Крым станет для России неподъемным бременем. Так вор иногда выбрасывает украденное, когда оно начинает ему жечь, и мы должны создать все условия, чтобы оно ему стало жечь. Мы заставим Россию отвечать языком права за свои действия на территории Украины".

Глава государства отметил, что Украина будет использовать для этого международное право, санкции, международные суды, международные платформы и т.д.

Россия готовится воевать? В связи с грядущими российско-белорусскими учениями "Запад-2017" появилось еще больше признаков недружественных намерений России, считает президент.

"Главная угроза со стороны РФ все-таки военная. Нет пока никаких признаков, что РФ готова уйти с Донбасса и отступить и из Крыма", – сказал он, отметив, что признаков наступательной операции становится все больше, например, совместные учения РФ с Беларусью. 7,5 тысяч платформ с солдатами и техникой приближаются к нашим границам, и нет никаких гарантий что это все уйдет от наших границ после окончания учений. Очевидно, Кремль проверяет, насколько российское государство готово к большой войне с Западом".

Источник: http://www.segodnya.ua