Политолог: Украина потеряла шанс вступить в НАТО по двум причинам

07.09.2017 19:19

Сергей Таран, известный украинский политолог, на своей странице в Фейсбуке написал о том, что у Украины был шанс вступить в Североатлантический альянс еще до начала войны на Донбассе.



Однако она упустила его по двум причинам, информирует replyua.net. Он озвучил две причины, из-за которых референдум в Украине просто необходим. «Внешняя – чтобы никто не делал евроатлантическое будущее Украины предметом геополитического торга, – а обещания, что "Украина никогда не будет членом НАТО" Путин постоянно пытается выторговать у наших западных партнеров. После одобрительного референдума партнерам будет сложно даже думать о таком "компромиссе", потому что это уже будет официально воля всего украинского народа», - написал Таран.



Также он назвал и внутреннюю причину – чтобы больше никогда вопрос о НАТО не стал уязвимым для спекуляций и популизма, поскольку именно из-за этого Украина не смогла стать членом НАТО до войны.