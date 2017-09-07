Порошенко озвучил планы Украины по ЕС

07.09.2017 12:50

Глава государства пообещал инициировать в будущем референдум по вступлению в НАТО

Президент Петр Порошенко озвучил шаги Украины, который позволят стать еще ближе к Европейскому Союзу, чтоб официальное членство в нем стало лишь формальностью в будущем. Об этом он сказал во время выступления в парламенте с посланием к депутатам.

"Мы сейчас должны в полном объеме выполнить Соглашение об ассоциации, но на этом останавливаться нельзя", – сказал президент.

По его словам, Украина может присоединиться к таможенному, энергетическому союзу ЕС, совместному авиапространству и другим проектам.

"Выполнение этого плана позволит Украине фактически передвинуть границу ЕС еще до официального получения членства. ... Украина будет секторально интегрирована в Европу и членство станет просто формальностью", – заявил глава государства.

Что касается вступления Украины в НАТО, то Порошенко пообещал инициировать в определенное время референдум по вступлению.

"Опросы показывают, что большинство украинцев поддерживают вступление и в ЕС, и в НАТО", – подытожил президент.

Как рассказывал Петр Порошенко, благодаря Соглашению об ассоциации, экспорт Украины в ЕС вырос в первом полугодии на 23%.

Источник: http://www.segodnya.ua