- Саакашвили наконец-то выполнит свое обещание, которое он дал еще будучи губернатором Одесской области17:15
- В УКРАИНЕ СТАРТОВАЛА НОВАЯ СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ16:58
- Порошенко: Украина уже ведет переговоры о получении оборонительного оружия США16:40
- Жара и солнце, - появился многообещающий прогноз на выходные16:25
- Порошенко объяснил, как заставить Россию вернуть Крым16:18
- Украинцев могут позвать на референдум16:00
- Усик сделал важное заявление о предстоящем поединке с Хуком15:40
- ВСЯ ПРАВДА О ШКОЛАХ КРАМАТОРСКА15:27
- Эксперт рассказала о перспективах снижения тарифов на газ к 2020 году15:17
- В харьковском баре устроили кровавую перестрелку: есть раненые15:00
Порошенко: Украина уже ведет переговоры о получении оборонительного оружия США
Разговоры о предоставлении оборонительного оружия США Украина перешли в плоскость практических переговоров. Об этом в ежегодном послании к Верховной Раде Украины заявил Президент Украины Петр Порошенко, передает корреспондент УНН.
"Теоретические разговоры о гипотетической зависимость или возможность предоставления Украине оборонительного оружия США наконец перешли в практическую плоскость переговоров", - сказал П.Порошенко.
По его словам, Киев и Вашингтон в целом интенсифицировали диалог на высшем уровне и повысили уровень украинского-американского партнерства.
Президент также напомнил, что десятки нардепов Украины после президентских выборов в США отправились в Америку и пытались добиться "охлаждения отношений" США и Украины.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Украина, США, Донбасс, оружие, переговоры, Порошенко
- В Пентагоне сообщили, при каком условии предоставят Украине летальное оружие
- Украина стала темой переговоров США и Канады
- Россия подняла вопрос о безопасности русскоязычного населения восточной части Украины
- Военторг США: Украине подсказали, как решить вопрос летального оружия
- Боевики "ДНР" связывают информацию о поставках Украине американских контрбатарейных радаров с возможным наступления ВСУ
- США согласились предоставить Украине летальное оружие
- ВСЯ ПРАВДА О ШКОЛАХ КРАМАТОРСКА15:27
- Неравнодушные люди: Добропольские активисты помогают переселенцам и развивают город10:13
- Прихожане на Донбассе подняли бунт против попов УПЦ МП09:58
- «Мина» от Кремля под видом «миротворцев»07:30
- В Приазовье фермер устроил бизнес на костях23:12
- Российские журналисты в "ДНР" готовят информационный вброс19:41
- В ЛНР пытались переправить контрабандой свинину и страусов16:05
- Боевики на Донбассе проведут военные учения синхронно с российско-белорусскими15:14
- Наводнившие Донбасс якуты и буряты готовятся остаться в Донецке: "женихи" ищут якуток и молдаванок - соцсети14:01
- В секторе "Мариуполь" боевики провоцируют ВСУ на ответный огонь13:36
- В УКРАИНЕ СТАРТОВАЛА НОВАЯ СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ16:58
- В Киеве выбрали "Мисс Украина-2017"16:50
- Порошенко: Украина уже ведет переговоры о получении оборонительного оружия США16:40
- В Украине заработал сервис поиска авиабилетов "Google Flights"16:30
- Жара и солнце, - появился многообещающий прогноз на выходные16:25
- Порошенко объяснил, как заставить Россию вернуть Крым16:18
- Украинцев могут позвать на референдум16:00
- Усик сделал важное заявление о предстоящем поединке с Хуком15:40
- ВСЯ ПРАВДА О ШКОЛАХ КРАМАТОРСКА15:27
- Эксперт рассказала о перспективах снижения тарифов на газ к 2020 году15:17
- Врачи назвали основные симптомы заболеваний почек14:35
- Убийца в вашей аптечке: трижды подумайте, прежде чем принимать эту таблетку!14:15
- В Украине ожидают опасный штамп гриппа «Мичиган»11:28
- Неравнодушные люди: Добропольские активисты помогают переселенцам и развивают город10:13
- Мифы о зрении, в которые пора перестать верить09:48
- Як визначити чи збільшена щитовидна залоза?08:57
- Как быстро влюбляются знаки Зодиака08:45
- Врачи подсказали, как быстро избавиться от похмелья без таблеток08:39
- В Швейцарии изобрели необычный шоколад08:11
- Кому корисно їсти мармелад?07:54
- “Кремль начал переобуваться конкретно! Готовимся к кровавой бойне”, – инициатива Путина вызвала резонанс в Донецке
- Срочное заявление Тимошенко: Я расскажу Вам правду! Украина на грани…
- "ДНР" и "ЛНР" прекращают существование: Захарченко и Плотницкий собирают чемоданы и готовятся убраться из Донбасса
- Зачем съедать ложку меда с корицей
- На Донбассе ликвидирован российский наемник из Братска: соцсети удивила странная формулировка в его заключении о смерти
- "Задача сдачи Донбасса была поставлена в сентябре 2014 года, и с тех пор никаких отклонений от генеральной линии не наблюдается. Путин сливает Донбасс аккуратно", - Эль Мюрид
- В США намерены силой деблокировать Керченский пролив
- Тимошенко требует созвать экстренное заседание в Верховной Раде
- “Открытая угроза Путина означает, что план вторжения готов”, - Гай озвучил тревожный прогноз о масштабном вторжении России
- Введение миротворцев ООН на Донбасс вызвало истерику у Стрелкова-Гиркина: бывший главарь "ДНР" назвал Путина предателем и потребовал захватить всю Украину