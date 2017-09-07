- Возвращение Саакашвили: нардепы выдвинули пограничникам жесткое условие21:53
- Депутаты «Батькивщины» придумали, как «валить» реформы21:40
- Зов природы: Пахнут зноем сентябрьские яблоки21:20
- Кому могут полностью отключить коммунальные услуги21:03
- Взгляд сквозь годы: Склоните головы, идущие тропой войны20:47
- Обращение Порошенко к Раде: главные тезисы20:35
- Под Керченским мостом прошло первое судно, которое обслуживалось в Мариупольском порту20:15
- В КРАМАТОРСКЕ СООБЩИЛИ О ЗАМИНИРОВАНИИ УЧИЛИЩА19:48
- Украинских мужчин хотят уравнять в правах с женщинами19:38
- Политолог: Украина потеряла шанс вступить в НАТО по двум причинам19:19
Россия назвала условия, при которых сохранит транзит газа через Украину
Российский министр надеется, что новые газопроводы РФ окажутся выгоднее в эксплуатации, чем контракт с Украиной
Россия готова сохранить часть транзита газа через Украину, если это окажется выгоднее, чем поставлять газ по новым газопроводам: "Турецкому потоку" и Северному потоку 2". Об этом заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак.
"Наша позиция такова, что этот вопрос (о сохранении транзита – Ред.) может обсуждаться. Он может обсуждаться, если условия будут гораздо выгоднее, чем транспорт по новой инфраструктуре, которая строится. Наверное, какой-то объем транспортировки через территорию Украины останется", – отметил российский министр.
Однако, по его словам, по текущим расчетам стоимость транспортировки газа по новым газопроводам намного выгоднее для РФ.
"Сейчас все планы по строительству новых газопроводов исходят из того, что новые проекты будут построены до конца 2019 года – и "Северный поток 2", и "Турецкий поток"... Затраты на транспортировку газа по новой инфраструктуре по себестоимости на 1 тыс. кубометров будут почти в два раза дешевле", – отметил Новак.
Источник: http://www.segodnya.ua
Теги: Украина, Россия, Донбасс, газ
- Ради сильной экономики: власти Крыма анонсируют повышение цен
- Медведчук увидел "потепление" в украинско-российских экономических отношениях
- Янукович и Медведев в Донецке поговорят о газе
- Вице-премьер Украины: "Без России у нас рухнет промышленность и начнётся безработица" (ВИДЕО)
- "Возможность вырваться из своей провинции, которую они если и покидали, то для поездок в Магадан", - Бабченко объяснил, когда могут прекратиться командировки российских наемников в Луганск и Донецк
- Янукович на Форуме в Донецке заявил о пересмотре газовых соглашений с Россией
- Зов природы: Пахнут зноем сентябрьские яблоки21:20
- Под Керченским мостом прошло первое судно, которое обслуживалось в Мариупольском порту20:15
- В КРАМАТОРСКЕ СООБЩИЛИ О ЗАМИНИРОВАНИИ УЧИЛИЩА19:48
- Морских прогулок не будет! Мариупольцам рассказали о судьбе морского вокзала17:45
- ВСЯ ПРАВДА О ШКОЛАХ КРАМАТОРСКА15:27
- Неравнодушные люди: Добропольские активисты помогают переселенцам и развивают город10:13
- Прихожане на Донбассе подняли бунт против попов УПЦ МП09:58
- «Мина» от Кремля под видом «миротворцев»07:30
- В Приазовье фермер устроил бизнес на костях23:12
- Российские журналисты в "ДНР" готовят информационный вброс19:41
- Россия назвала условия, при которых сохранит транзит газа через Украину22:17
- Возвращение Саакашвили: нардепы выдвинули пограничникам жесткое условие21:53
- Депутаты «Батькивщины» придумали, как «валить» реформы21:40
- Зов природы: Пахнут зноем сентябрьские яблоки21:20
- Кому могут полностью отключить коммунальные услуги21:03
- Взгляд сквозь годы: Склоните головы, идущие тропой войны20:47
- Обращение Порошенко к Раде: главные тезисы20:35
- Под Керченским мостом прошло первое судно, которое обслуживалось в Мариупольском порту20:15
- Яку хворобу лікує чорний шоколад?19:57
- В КРАМАТОРСКЕ СООБЩИЛИ О ЗАМИНИРОВАНИИ УЧИЛИЩА19:48
- Зов природы: Пахнут зноем сентябрьские яблоки21:20
- Яку хворобу лікує чорний шоколад?19:57
- С ПОМОЩЬЮ КАКИХ ЗАПАХОВ МОЖНО ПОХУДЕТЬ?18:35
- Эксперты развенчали популярные мифы о сливочном масле18:00
- Врачи назвали основные симптомы заболеваний почек14:35
- Убийца в вашей аптечке: трижды подумайте, прежде чем принимать эту таблетку!14:15
- В Украине ожидают опасный штамп гриппа «Мичиган»11:28
- Неравнодушные люди: Добропольские активисты помогают переселенцам и развивают город10:13
- Мифы о зрении, в которые пора перестать верить09:48
- Як визначити чи збільшена щитовидна залоза?08:57
- “Кремль начал переобуваться конкретно! Готовимся к кровавой бойне”, – инициатива Путина вызвала резонанс в Донецке
- "ДНР" и "ЛНР" прекращают существование: Захарченко и Плотницкий собирают чемоданы и готовятся убраться из Донбасса
- Срочное заявление Тимошенко: Я расскажу Вам правду! Украина на грани…
- Зачем съедать ложку меда с корицей
- На Донбассе ликвидирован российский наемник из Братска: соцсети удивила странная формулировка в его заключении о смерти
- "Задача сдачи Донбасса была поставлена в сентябре 2014 года, и с тех пор никаких отклонений от генеральной линии не наблюдается. Путин сливает Донбасс аккуратно", - Эль Мюрид
- В США намерены силой деблокировать Керченский пролив
- Тимошенко требует созвать экстренное заседание в Верховной Раде
- “Открытая угроза Путина означает, что план вторжения готов”, - Гай озвучил тревожный прогноз о масштабном вторжении России
- Введение миротворцев ООН на Донбасс вызвало истерику у Стрелкова-Гиркина: бывший главарь "ДНР" назвал Путина предателем и потребовал захватить всю Украину