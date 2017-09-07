Последние новости раздела
- Свежий прогноз от украинских синоптиков11:40
- В Украине ожидают опасный штамп гриппа «Мичиган»11:28
- Заказать биометрический паспорт через интернет: инструкция11:18
- США поддержали позицию Украины по миротворцам на Донбассе – WP10:55
- Комитет ВР поддержал реформу пенсионной системы10:45
- Эксперт: Украина попала в ловушку, которую сама же выставила10:35
- Пикетчики в правительственном квартале заблокировали проезд президентского кортежа к Раде10:20
- Неравнодушные люди: Добропольские активисты помогают переселенцам и развивают город10:13
- Прихожане на Донбассе подняли бунт против попов УПЦ МП09:58
- Будущее выступление Порошенко в Раде: источник раскрыл интересные детали09:35
США поддержали позицию Украины по миротворцам на Донбассе – WP
07.09.2017 10:55
Соединенные Штаты с осторожностью приветствовали предложение России отправить миротворцев ООН на Донбасс, но в среду настаивали на том, что силы должны быть развернуты на всей территории восточной Украины, а не только на линии конфликта. Об этом сообщает Washington Post.
"Любая такая сила должна иметь широкий мандат на мир и безопасность на всей оккупированной территории в Украине", – заявила пресс-секретарь Госдепартамента Хизер Науэрт.
Как отмечает издание, в США хотят, чтобы миротворцы развернулись во всех регионах, контролируемых боевиками, а не только вдоль линии соприкосновения, как это предлагают в РФ.
Источник: http://www.segodnya.ua
Теги: Украина, США, Донбасс, миротворцы
Читайте также:
- Доллар укрепился из-за ядерных испытаний
- Дальнейшая военная поддержка США Украины под угрозой
- Как на Олимпиаде американский дуэт установил рекорд, а украинский - антирекорд (ФОТО)
- «Стоп Путін! Стоп війна» - жителі Європи вийдуть на акцію в підтримку миру та України
- Журналисты уличили США в передаче Украине военного хлама
- Курс НБУ на 4 июля: доллар – 24,82 грн, евро – 27,63 грн
- Неравнодушные люди: Добропольские активисты помогают переселенцам и развивают город10:13
- Прихожане на Донбассе подняли бунт против попов УПЦ МП09:58
- «Мина» от Кремля под видом «миротворцев»07:30
- В Приазовье фермер устроил бизнес на костях23:12
- Российские журналисты в "ДНР" готовят информационный вброс19:41
- В ЛНР пытались переправить контрабандой свинину и страусов16:05
- Боевики на Донбассе проведут военные учения синхронно с российско-белорусскими15:14
- Наводнившие Донбасс якуты и буряты готовятся остаться в Донецке: "женихи" ищут якуток и молдаванок - соцсети14:01
- В секторе "Мариуполь" боевики провоцируют ВСУ на ответный огонь13:36
- Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали передвижение танков боевиков под Луганском12:54
- Свежий прогноз от украинских синоптиков11:40
- В Украине ожидают опасный штамп гриппа «Мичиган»11:28
- Заказать биометрический паспорт через интернет: инструкция11:18
- США поддержали позицию Украины по миротворцам на Донбассе – WP10:55
- Комитет ВР поддержал реформу пенсионной системы10:45
- Эксперт: Украина попала в ловушку, которую сама же выставила10:35
- Пикетчики в правительственном квартале заблокировали проезд президентского кортежа к Раде10:20
- Неравнодушные люди: Добропольские активисты помогают переселенцам и развивают город10:13
- Прихожане на Донбассе подняли бунт против попов УПЦ МП09:58
- Мифы о зрении, в которые пора перестать верить09:48
- В Украине ожидают опасный штамп гриппа «Мичиган»11:28
- Неравнодушные люди: Добропольские активисты помогают переселенцам и развивают город10:13
- Мифы о зрении, в которые пора перестать верить09:48
- Як визначити чи збільшена щитовидна залоза?08:57
- Как быстро влюбляются знаки Зодиака08:45
- Врачи подсказали, как быстро избавиться от похмелья без таблеток08:39
- В Швейцарии изобрели необычный шоколад08:11
- Кому корисно їсти мармелад?07:54
- «Мина» от Кремля под видом «миротворцев»07:30
- В Приазовье фермер устроил бизнес на костях23:12
- “Кремль начал переобуваться конкретно! Готовимся к кровавой бойне”, – инициатива Путина вызвала резонанс в Донецке
- Срочное заявление Тимошенко: Я расскажу Вам правду! Украина на грани…
- "ДНР" и "ЛНР" прекращают существование: Захарченко и Плотницкий собирают чемоданы и готовятся убраться из Донбасса
- Зачем съедать ложку меда с корицей
- На Донбассе ликвидирован российский наемник из Братска: соцсети удивила странная формулировка в его заключении о смерти
- "Задача сдачи Донбасса была поставлена в сентябре 2014 года, и с тех пор никаких отклонений от генеральной линии не наблюдается. Путин сливает Донбасс аккуратно", - Эль Мюрид
- В США намерены силой деблокировать Керченский пролив
- Тимошенко требует созвать экстренное заседание в Верховной Раде
- “Открытая угроза Путина означает, что план вторжения готов”, - Гай озвучил тревожный прогноз о масштабном вторжении России
- Путин готовится к концу: Пономарь объяснил скрытый смысл соглашения хозяина Кремля на ввод миротворцев на Донбасс