У Меркель выступили со своим предложением по миротворцам ООН на Донбассе

07.09.2017 09:15

Германия поддержала предложение России по размещению миротворцев ООН на Донбассе. При этом официальный Берлин считает, что "голубые каски" должны быть размещены по всей территории конфликта, а не лишь вдоль линии разграничения.

Об этом в среду, 6 сентября, на встрече с журналистами заявила заместитель спикера правительства ФРГ Ульрике Деммер, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на dpa.

По ее словам, Германия в целом поддерживает инициативу президента РФ Владимира Путина об отправке миссии ООН на Донбасс, однако не уверена, что сторонам удастся договориться по всем деталям резолюции.

В частности, она считает, что властям террористических группировок не стоит давать право голоса при принятии решения о размещении миротворцев ООН.

"Это было бы неприемлемым усилением значения самопровозглашенного руководства так называемых народных республик", - подчеркнула Деммер.

При этом МИД Германии Мартиш Шефер также считает, что данную инициативу РФ не стоит воспринимать критически.

"В конце концов, речь идет о конкретном предложении, которое является созвучным с украинским, хотя и за исключением нескольких ключевых моментов", - сказал он".

"Говорить только о контактной линии неуместно, ведь сепаратисты препятствуют СММ ОБСЕ на всей территории Востока Украины, а не только вдоль линии разграничения", - отметил Шефер.

Он также прокомментировал идею с диалогом с лидерами "Л/ДНР", подчеркнув, что ООН не имеет подобной практики привлечения сепаратистов к переговорному процессу.

Шефер заверил, что превращение войны в Донбассе в замороженный конфликт не входит в интересы Германии.

"Вместе с французскими партнерами по Нормандии в ближайшее время разработаем нашу концепцию с учетом разногласий между Украиной и РФ в видении мандата "голубых касок", - подытожил он.