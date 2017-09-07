- Жара и солнце, - появился многообещающий прогноз на выходные16:25
- Порошенко объяснил, как заставить Россию вернуть Крым16:18
- Украинцев могут позвать на референдум16:00
- Усик сделал важное заявление о предстоящем поединке с Хуком15:40
- ВСЯ ПРАВДА О ШКОЛАХ КРАМАТОРСКА15:27
- Эксперт рассказала о перспективах снижения тарифов на газ к 2020 году15:17
- В харьковском баре устроили кровавую перестрелку: есть раненые15:00
- Порошенко сделал очередное заявление о российских соцсетях в Украине14:48
- Порошенко озвучил главные угрозы для Украины14:00
- На Ровенщине отравили 16 первоклассников13:44
Усик сделал важное заявление о предстоящем поединке с Хуком
Фанаты бокса с нетерпением ждут поединок между Александром Усиком, боксером из Украины, и Марко Хуком, немецким чемпионом. Как передает replyua.net со ссылкой на Сегодня, прославленный украинский боксер прокомментировал предстоящий бой, подчеркнув, что «похоронит Хука в субботу».
Нужно напомнить, что поединок состоится в Берлине 9 сентября, и эксперты считают, что он будет одним из самых зрелищных. У Усика в «копилке» только 12 поединков в профи, а у немца их уже 45, однако украинец нисколько не переживает по этому поводу, отмечая, что «Хук ему по плечу».
«Хук чаще всех защищал титул в дивизионе. Он ничего и никого не боится — пойдет за победой даже в огонь, но элемент неожиданности на моей стороне. Хук выступит дома. Это сделает его сильнее, но мне по нраву вызов», - заявил украинский чемпион. Однако Хук тоже не собирается сдаваться и уже заявил, что Усик будет находиться в его городе, поэтому козыри на руках именно у немца.
Теги: Донбасс, спорт, бокс
- Тимофей Нагорный о земляках, политике и новом фильме
- Знаменитые драконы: политики и спортсмены успешнее певцов
- Что нас ждет в 2011 году?
- 2010-й год. Нас ждут выборы, Олимпиада, юбилей Победы и еще много интересного!
- Кличко-младший собрался нокаутировать Поветкина, Кличко-старший - Януковича
- В Донецк доберутся французские драконы и мушкетёры
- ВСЯ ПРАВДА О ШКОЛАХ КРАМАТОРСКА15:27
- Неравнодушные люди: Добропольские активисты помогают переселенцам и развивают город10:13
- Прихожане на Донбассе подняли бунт против попов УПЦ МП09:58
- «Мина» от Кремля под видом «миротворцев»07:30
- В Приазовье фермер устроил бизнес на костях23:12
- Российские журналисты в "ДНР" готовят информационный вброс19:41
- В ЛНР пытались переправить контрабандой свинину и страусов16:05
- Боевики на Донбассе проведут военные учения синхронно с российско-белорусскими15:14
- Наводнившие Донбасс якуты и буряты готовятся остаться в Донецке: "женихи" ищут якуток и молдаванок - соцсети14:01
- В секторе "Мариуполь" боевики провоцируют ВСУ на ответный огонь13:36
- В Украине заработал сервис поиска авиабилетов "Google Flights"16:30
- Жара и солнце, - появился многообещающий прогноз на выходные16:25
- Порошенко объяснил, как заставить Россию вернуть Крым16:18
- Украинцев могут позвать на референдум16:00
- Усик сделал важное заявление о предстоящем поединке с Хуком15:40
- ВСЯ ПРАВДА О ШКОЛАХ КРАМАТОРСКА15:27
- Эксперт рассказала о перспективах снижения тарифов на газ к 2020 году15:17
- В харьковском баре устроили кровавую перестрелку: есть раненые15:00
- Китайский производитель обогнал Apple по объему продаж смартфонов14:55
- Порошенко сделал очередное заявление о российских соцсетях в Украине14:48
- Врачи назвали основные симптомы заболеваний почек14:35
- Убийца в вашей аптечке: трижды подумайте, прежде чем принимать эту таблетку!14:15
- В Украине ожидают опасный штамп гриппа «Мичиган»11:28
- Неравнодушные люди: Добропольские активисты помогают переселенцам и развивают город10:13
- Мифы о зрении, в которые пора перестать верить09:48
- Як визначити чи збільшена щитовидна залоза?08:57
- Как быстро влюбляются знаки Зодиака08:45
- Врачи подсказали, как быстро избавиться от похмелья без таблеток08:39
- В Швейцарии изобрели необычный шоколад08:11
- Кому корисно їсти мармелад?07:54
- “Кремль начал переобуваться конкретно! Готовимся к кровавой бойне”, – инициатива Путина вызвала резонанс в Донецке
- Срочное заявление Тимошенко: Я расскажу Вам правду! Украина на грани…
- "ДНР" и "ЛНР" прекращают существование: Захарченко и Плотницкий собирают чемоданы и готовятся убраться из Донбасса
- Зачем съедать ложку меда с корицей
- На Донбассе ликвидирован российский наемник из Братска: соцсети удивила странная формулировка в его заключении о смерти
- "Задача сдачи Донбасса была поставлена в сентябре 2014 года, и с тех пор никаких отклонений от генеральной линии не наблюдается. Путин сливает Донбасс аккуратно", - Эль Мюрид
- В США намерены силой деблокировать Керченский пролив
- Тимошенко требует созвать экстренное заседание в Верховной Раде
- “Открытая угроза Путина означает, что план вторжения готов”, - Гай озвучил тревожный прогноз о масштабном вторжении России
- Введение миротворцев ООН на Донбасс вызвало истерику у Стрелкова-Гиркина: бывший главарь "ДНР" назвал Путина предателем и потребовал захватить всю Украину