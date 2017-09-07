- Россия назвала условия, при которых сохранит транзит газа через Украину22:17
- Возвращение Саакашвили: нардепы выдвинули пограничникам жесткое условие21:53
- Депутаты «Батькивщины» придумали, как «валить» реформы21:40
- Зов природы: Пахнут зноем сентябрьские яблоки21:20
- Кому могут полностью отключить коммунальные услуги21:03
- Взгляд сквозь годы: Склоните головы, идущие тропой войны20:47
- Обращение Порошенко к Раде: главные тезисы20:35
- Под Керченским мостом прошло первое судно, которое обслуживалось в Мариупольском порту20:15
- В КРАМАТОРСКЕ СООБЩИЛИ О ЗАМИНИРОВАНИИ УЧИЛИЩА19:48
- Украинских мужчин хотят уравнять в правах с женщинами19:38
Возвращение Саакашвили: нардепы выдвинули пограничникам жесткое условие
Нардепы просят компетентные органы проконтролировать законность въезда экс-президента Грузии
Ряд народных депутатов Украины подписали обращение к главе Госпогранслужбы Петру Цигикалу и главе Государственной миграционной службы Максиму Соколюку с требованием прибыть 10 сентября в пункт пропуска «Краковец». Ведь именно через этот пункт в Украину планирует вернуться лидер «Движения новых сил» Михеил Саакашвили.
Об этом сообщает пресс-служба партии «Движение новых сил», публикуя соответствующий документ.
Согласно тексту документа, его подписали 27 народных депутатов, среди которых Юрий Деревянко, Юлия Тимошенко, Вадим Ивченко, Сергей Евтушок, Алексей Рябчин, Александра Кужель, Иван Крулько, Светлана Залищук, Виктор Чумак, Наталья Новак, Мустафа Найем, Ирина Подоляк Владимир Парасюк, Виталий Куприй, Иван Мирошниченко, Павел Костенко, Сергей Лещенко, Алексей Скрипник, Семенуха Роман, Ирина Сисоенко, Тарас Пастух, Олег Березюк, Игорь Луценко, Андрей Вадатурский, Дмитрий Добродомов, Егор Соболев и Виктория Войцицкий.
Читайте также: Стало известно, кто будет решать вопрос допуска Саакашвили на территорию Украины
Депутаты также заявили о планах присутствовать в этот день в пункте пропуска через госграницу «Краковец» для «осуществления депутатского контроля за соблюдением законодательства Украины и международных договоров».
Как сообщает «Украинская правда», пресс-секретарь ГСУ Олег Слободян рассказал, что знаком с письмом нардепов, однако не располагает информацией, поступил ли этот документ в администрацию. В то же время он подчеркнул, что «в любом случае кто-то из руководства будет».
Представитель ГНСУ также заверил, что для пограничников 10 сентября будет обычным рабочим днем, однако пограничные наряды будут усилены для недопущения провокаций.
«Особых мер не будет и не должно быть, но, учитывая то, что некоторые политические силы планируют собрать перед пунктом пропуска большое количество людей – это все-таки граница, не проходной двор – конечно, мы будем усиливать пограничные наряды. Мы не уверены, что при таком количестве людей обойдется без провокаций», – пояснил Слободян.
Напомним, Народный депутат Виктор Чумак заявил, что ему известны имена людей, а также номера автомобилей, которые будут шпионить за бывшим президентом Грузии и экс-губернатором Одесской области Михеилом Саакашвили в Польше.
А известный государственный деятель и соратник Вацлава Гавэла, Карел Шварценберг и члены чешского парламента обратились с открытым письмом к украинскому президенту Петру Порошенко.
Источник: https://politeka.net с ссылкой на «Украинская правда«
Теги: политика, Донбасс, пограничники, Саакашвили
- Итальянец продаёт на eBay икону Тимошенко
- Рева пообещал украинцам зарплату в 500 евро: что из этого выйдет?
- В Одессу не пустили россиянина, приехавшего устраивать провокации во время годовщины событий 2 мая
- Донецкий адвокат предрекает Тимошенко полную победу в Европейском суде
- Россиянка попросила политического убежища в Украине (ВИДЕО)
- За кордон - только пешком: Россия закрывает границу с Украиной (ВИДЕО)
- Зов природы: Пахнут зноем сентябрьские яблоки21:20
- Под Керченским мостом прошло первое судно, которое обслуживалось в Мариупольском порту20:15
- В КРАМАТОРСКЕ СООБЩИЛИ О ЗАМИНИРОВАНИИ УЧИЛИЩА19:48
- Морских прогулок не будет! Мариупольцам рассказали о судьбе морского вокзала17:45
- ВСЯ ПРАВДА О ШКОЛАХ КРАМАТОРСКА15:27
- Неравнодушные люди: Добропольские активисты помогают переселенцам и развивают город10:13
- Прихожане на Донбассе подняли бунт против попов УПЦ МП09:58
- «Мина» от Кремля под видом «миротворцев»07:30
- В Приазовье фермер устроил бизнес на костях23:12
- Российские журналисты в "ДНР" готовят информационный вброс19:41
- Россия назвала условия, при которых сохранит транзит газа через Украину22:17
- Возвращение Саакашвили: нардепы выдвинули пограничникам жесткое условие21:53
- Депутаты «Батькивщины» придумали, как «валить» реформы21:40
- Зов природы: Пахнут зноем сентябрьские яблоки21:20
- Кому могут полностью отключить коммунальные услуги21:03
- Взгляд сквозь годы: Склоните головы, идущие тропой войны20:47
- Обращение Порошенко к Раде: главные тезисы20:35
- Под Керченским мостом прошло первое судно, которое обслуживалось в Мариупольском порту20:15
- Яку хворобу лікує чорний шоколад?19:57
- В КРАМАТОРСКЕ СООБЩИЛИ О ЗАМИНИРОВАНИИ УЧИЛИЩА19:48
- Зов природы: Пахнут зноем сентябрьские яблоки21:20
- Яку хворобу лікує чорний шоколад?19:57
- С ПОМОЩЬЮ КАКИХ ЗАПАХОВ МОЖНО ПОХУДЕТЬ?18:35
- Эксперты развенчали популярные мифы о сливочном масле18:00
- Врачи назвали основные симптомы заболеваний почек14:35
- Убийца в вашей аптечке: трижды подумайте, прежде чем принимать эту таблетку!14:15
- В Украине ожидают опасный штамп гриппа «Мичиган»11:28
- Неравнодушные люди: Добропольские активисты помогают переселенцам и развивают город10:13
- Мифы о зрении, в которые пора перестать верить09:48
- Як визначити чи збільшена щитовидна залоза?08:57
- “Кремль начал переобуваться конкретно! Готовимся к кровавой бойне”, – инициатива Путина вызвала резонанс в Донецке
- "ДНР" и "ЛНР" прекращают существование: Захарченко и Плотницкий собирают чемоданы и готовятся убраться из Донбасса
- Срочное заявление Тимошенко: Я расскажу Вам правду! Украина на грани…
- Зачем съедать ложку меда с корицей
- На Донбассе ликвидирован российский наемник из Братска: соцсети удивила странная формулировка в его заключении о смерти
- "Задача сдачи Донбасса была поставлена в сентябре 2014 года, и с тех пор никаких отклонений от генеральной линии не наблюдается. Путин сливает Донбасс аккуратно", - Эль Мюрид
- В США намерены силой деблокировать Керченский пролив
- Тимошенко требует созвать экстренное заседание в Верховной Раде
- “Открытая угроза Путина означает, что план вторжения готов”, - Гай озвучил тревожный прогноз о масштабном вторжении России
- Введение миротворцев ООН на Донбасс вызвало истерику у Стрелкова-Гиркина: бывший главарь "ДНР" назвал Путина предателем и потребовал захватить всю Украину